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驚見醫護「都戴Apple Watch」　她超不解！全場曝1功能：真的好用

▲▼蘋果手錶,Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

▲原PO發現醫護人員幾乎都戴著智慧手錶。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

在治療過程中，遇到不理性、動粗的病患或家屬，醫護人員即時錄音自保很重要！一名女網友驚呼，不管是小診所或是大醫院，看到很多醫護都戴著Apple Watch，讓她感到特別好奇原因。文章曝光後，有網友曝真實經歷，「在醫療暴力上利用手錶錄音拯救自己這方面，真的很好用」。

一名女網友在Threads驚呼，發現醫護人員幾乎人人手上，都戴著一支Apple Watch，「不管診所，小醫院、大醫院都是欸」，讓她好奇背後原因？

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底下網友回應，「推藥時可以計時，還可以當對講機叫同事來雙人對藥，可以算劑量，可以計算便當找的錢」、「臨床上可以提醒很多事情，必要時還能錄音」、「方便接電話，但還是常漏接」、「同事輪班太累，在家心肌梗塞死掉，後來就幾乎人人一支」、「以前在生化實驗室不能用手機都靠watch跟外界聯繫了，這可是命脈啊」。

其中有醫療人員曝真實經歷，「之前在醫院遇到醫療暴力，Apple Watch除了可以看時間以外，還可以直接設定快捷鍵錄音功能，我們的事情實在太多了，有時候會利用手錶設定碼錶提醒自己時間，不得不說，在醫療暴力上利用手錶錄音拯救自己這方面，真的很好用」。

甚至連餐飲、空服員、美髮業者也愛不釋手，「餐飲人員也愛用喔，防水、通話、語音回訊、刷信用卡都很好用，另外主要是上班不能用手機，連休息時間都不能用，只好仰賴智慧手錶嘍」、「空服員也很多」、「美髮業也很多人用，1~2萬的東西，自己跌倒真的會幫忙報警，或是可以語音說要打給誰」。

除了Apple Wactch，網友稱，「就算不是醫療業也很多人用Apple耶，我是用Garmin～因為我討厭Apple」、「因為你認得Apple Watch的樣子，其他三星、Garmin都是圓的，你沒認出來而已」。

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