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KTV鬧事被警噴辣椒水壓制！送急診又恐嚇護理師　2男下場曝

▲▼2名男子在急診室對護理師咆哮恐嚇，遭判刑2月 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2名男子在急診室對護理師咆哮恐嚇，遭判刑2月。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

去年12月7日凌晨1時許，有4名民眾因在KTV滋事遭員警噴灑辣椒水，事後被119送往衛生福利部基隆醫院救治，不料，其中2名黑衣男竟在急診室發酒瘋，朝醫護人員咆哮恐嚇，急診值班保全見狀隨即報警處理，3名員警到場後勸離2名鬧事男子並移送偵辦。基隆地院審理後，對2男依違反醫療法，各處有期徒刑2月，得易科罰金。

▲▼2名男子在急診室對護理師咆哮恐嚇，遭判刑2月 。（圖／記者郭世賢翻攝）

判決指出，案發當晚周姓男子及陸姓男子因遭員警噴灑辣椒水，被送抵衛生福利部基隆醫院急診室就醫，期間陸男不滿許姓護理師態度，竟以恐嚇方式對護理師咆哮，周男見狀也上前助陣，二人一邊以手指櫃檯內的許姓護理師，一邊衝向櫃台，一旁身穿黑衣的女子發現後隨即拉住2人制止。

不過，陸男及周男仍持續在現場咆哮，並再度衝向櫃台，急診值班保全及在場人員，紛紛挺身協助醫護同仁，並按下警民連線的按鈕通報110前來處理，3名員警到場處理才勸離陸男及周男。

▲▼2名男子在急診室對護理師咆哮恐嚇，遭判刑2月 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地院審理認為，陸男、周男在急診室恐嚇護理師，妨害護理師執行檢傷急診職務，致影響對其他患者醫療行為之品質，破壞醫療環境與醫事人員執行醫療業務之安全保障，更損害醫病關係，且嚴重影響對其他患者醫療之安全，依共同對於醫事人員以恐嚇方法，妨害其執行醫療業務，分別處有期徒刑2月，得易科罰金。全案仍可上訴。

▲▼2名男子在急診室對護理師咆哮恐嚇，遭判刑2月 。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，衛生福利部基隆醫院表示對本案感到相當遺憾，相信許多民眾在走過疫情這一朝後，都能體會第一線醫護人員的辛苦；在此呼籲，對於任何形態的醫療暴力，我們都是不能容忍的。再次感謝大眾對於此事件的關心，後續醫院已啟動關懷程序，請大家務必尊重醫事人員，並給予最大的支持與鼓勵。

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