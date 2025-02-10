北韓20女高中生集體大玩「禁忌遊戲」　遭羞辱式公開處刑

▲北韓20名女高中生遭到集體公開批鬥。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓為了防止國民接觸南韓文化，特別頒布「反韓流三法」，嚴格禁止民眾觀看韓流娛樂內容或是使用南韓式的詞語、說話方式。有20名女高中生就因為私下玩「接龍遊戲」，並使用南韓用語，因此遭到逮捕，並被公開羞辱式批鬥，同時分別被判處3至5年的勞動教化刑，是為勞改的其中一環。

根據《每日北韓》報導，聯合國人權高級專員辦事處（OHCHR）5日發表了一份報告，揭露北韓境內的人權狀況。該報告涵蓋了拘禁設施的條件、言論自由的受限、糧食短缺等問題，並敦促北韓政府承擔責任，採取相應措施。

報告內容基於2022年11月至2024年10月31日期間的調查，記錄了175名脫北者的證詞，其中涉及強迫失蹤、綁架、海外勞工的強制勞動以及婦女人口販賣等問題。

報告中特別提及了北韓的「反韓流三法」，包括《反動思想文化排擊法》、《青年教養保障法》及《平壤文化語保護法》。這些法律成為北韓當局加強刑罰的依據，進一步壓制言論自由，違背《世界人權宣言》及《公民權利與政治權利國際公約》第19條所保障的表達自由與資訊獲取權利。

其中，《反動思想文化排擊法》與《平壤文化語保護法》更規定最高可處以死刑，前者針對韓流文化的傳播，後者則嚴格限制南韓式的語言表達。

特別是《平壤文化語保護法》第35條明文要求透過「公開懲處」來懲治違法者，包括公開逮捕、公開審判、公開批鬥，甚至公開處決，以此震懾「被韓流文化污染的人」。法律條文直接提及「公開處決」的情況，在北韓法律中也屬罕見。

2023年4月就曾發生相關案例。當時，約有20名女高中生趁著體育集訓期間玩起了「接龍遊戲」，並拿手機記錄下過程。這段影片後來被安全員（警察）查獲，所有學生被捕，而手機也被沒收。

這些學生雖未被判死刑，但在動員國營企業員工、學生等的大型集會上受到嚴厲公開批鬥，讓20人站在車站前的大廣場，在眾人面前宣判她們的罪名，批評她們使用南韓用語。而20名女高中生最後也分別被判3至5年的勞動教化刑。