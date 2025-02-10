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南韓物流工廠儲油槽「爆炸起火」　現場員工慘死！

▲▼南韓蔚山某倉儲物流企業儲油槽10日上午發生爆炸。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓蔚山某倉儲物流企業儲油槽10日上午發生爆炸。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓蔚山一座設在液體化工品倉儲物流企業的儲油槽，今（10）日上午發生爆炸，濃濃的黑煙往天際直竄，且能清楚看見橘紅色的熊熊烈焰，波及現場2名工作人員因此受傷，其中一人更因此慘死！

根據《韓聯社》，位於南韓蔚山廣域市蔚州郡溫山邑處容里的液體化工品倉儲物流企業「United Terminal Korea」的工廠，於當地時間10日上午11時15分發生儲油罐爆炸，現場兩名30多歲的員工當場受傷，其中一人在失去意識後緊急送醫搶救，然而最終卻不幸回天乏術，至於另一人則因此重傷，但生命並無大礙。

消防當局緊急出動40輛消防車等裝備、93名人力前往現場滅火，上午11時38分投入救火第二階段，由8至14間消防署派出51至80輛消防車與相關裝備前往現場救援。

報導指出，由於該座爆炸的儲油罐附近，還有4到5座結構類似的儲油罐，因此消防當局的首要任務就是防止火勢蔓延。在爆炸發生後，旋即發生火災，現場傳來黑色濃煙，因此蔚山消防本部就接到超過20通報案電話。

蔚州郡也在事故發生25分鐘後，於上午11時40分向當地民眾發送災難警告簡訊，呼籲車輛繞過事故現場周邊道路。

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