不滿女友想與前夫復合　渣男倒吊狠虐她9月大女兒成腦傷

▲男子狠虐女友9月大女兒，害她嚴重腦傷。上為示意照，無關本案。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市毒販王䧲昉不滿女友打算與前夫復合，又想要拿掉自己的骨肉，竟假意照顧，將女友9個月大的女兒帶出門，趁機搖晃、倒吊女嬰，導致女嬰腦部受傷，右半邊肢體偏癱、癲癇等後遺症。一二審均將王男重判有期徒刑9年6月，案經上訴最高法院，但王男日前撤回上訴，全案定讞。

判決指出，原本從事販毒、酒店經紀的王男，2023年3、4月間，與沈姓女友交往同居。女友有個9月大的女兒，原本交由陳姓前夫照顧，但因前夫無力照顧，女友遂將女兒帶來同居。當年6月間，女友將女兒帶回陳姓前夫家同住，萌生與前夫復合的想法，返回王男住處後，就開始與王男商談分手。

女友不僅想分手，還想拿掉肚子裡與王男的骨肉。多重打擊下，王男竟將怒氣發在女友的女兒身上。他假借要買飯等理由，將女嬰帶出門，製造獨處機會，趁著搭乘電梯時，竟劇烈搖晃女嬰頭、頸部、倒吊女嬰身體或翻轉至與地面平行、徒手或持奶嘴毆擊、按壓、指戳、頭槌、下巴磨蹭女嬰頭、臉、腹或背部，及以手指塞嘴或拉扯頭髮等方式，重傷害並凌虐女嬰。

女嬰遭虐後，出現嗜睡、嘔吐等狀況，但王男不罷手，持續凌虐3日後，女嬰陷入昏迷。女友發現後，緊急將女嬰送醫，醫師緊急進行開顱與血塊清除手術，但女嬰仍有右側肢體無力、左側眼瞼下垂、左側大腦腦波異常的腦傷後遺症，最後右側肢體偏癱，及須長期服用藥物治療癲癇。

醫院通報虐童，檢警單位調查後，對王男聲請羈押禁見獲准；並透過大樓監視器畫面，發現王男在電梯內的惡行，檢方依照「成年人故意對兒童犯重傷害罪」，對王男提起公訴。一二審法院均將王男重判有期徒刑9年6月，案經上訴最高法院，但王男日前撤回上訴，全案定讞。