快訊／暗殺岸田文雄未遂！　25歲男遭求刑15年

▲襲擊岸田文雄的25歲男子木村隆二被檢方求處15年徒刑。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本前總理岸田文雄在任期間遭暗殺未遂，被告10日被檢方求處15年有期徒刑。檢方指出，被告將有可能造成人命損失的爆裂物投擲向人群，是明確具有殺意與加害目的行為。

根據MBS NEWS報導，現年25歲的無業男子木村隆二2023年4月在和歌山市雜賀崎漁港朝正在進行輔選的前首相岸田文雄投擲爆裂物，他隨即被逮，同時遭以殺人未遂等嫌疑起訴。岸田雖毫髮無傷，但是該起事件造成1名警察與1名民眾受到輕傷。

▲岸田前往和歌山市漁港助選，一名黑衣男子投擲煙霧彈被逮。（圖／路透）

該判決於2月4日展開，主要爭論點在木村隆二的犯罪行為是否具有殺意。木村在首次開庭時否認部分起訴內容，聲稱自己並無「殺人意圖」。他表示，自己曾計畫從政，但因年齡限制無法參選，進而提起民事訴訟，最終敗訴。而選擇在岸田文雄身邊製造巨大聲響，就是想要藉此吸引關注。

對此，檢方則指出，木村製造的土製炸彈具備「殺傷力」。警察廳的爆炸專家也在2月5日作證表示，經過實驗測試，該爆裂物的威力超過一般槍枝子彈，足以對人員造成嚴重傷害。

當檢察官反問木村如果只是要發出巨大聲響為何不使用鞭炮時，木村僅表示，「鞭炮的聲音太小。」

此外，檢方也在法庭中揭露，木村曾在案發前1個月於自家附近進行爆炸實驗，他供稱爆裂物當時飛至約2層樓高，隨後消失。

檢方認為，木村的行為可證明他具有殺人與加害目的，且這次的事件可能會引發其他人效仿，因此向法官求處15年有期徒刑。判決結果將在2月19日出爐。