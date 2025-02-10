川普擬針對鋼鐵加徵「普遍關稅」　韓媒：恐重創南韓出口132億美元

▲美國總統川普在空軍一號向記者發表談話。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普自從1月20日就職以後，陸續針對中國、墨西哥、加拿大祭出追加課徵關稅措施，試圖施壓對方政府管控非法移民流入、阻止「喪屍毒品」芬太尼流竄。川普在與日本首相石破茂進行會談時，更提及美國對日貿易赤字。分析指出，一旦川普課徵普遍性關稅，將重創南韓出口貿易，驟減132億美元。

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，韓國貿易協會國際貿易通商研究院昨（9）日發表「川普政府第2任期關稅政策影響分析」，指出一旦美國川普政府對墨西哥與加拿大課徵25%關稅，同時針對中國追加課徵10%關稅，並向全球所有國家加徵普遍性關稅（universal tariff），則南韓的出口總值將減少132億美元（1.9個百分點）。

其中，南韓對美出口額將減少100.3億美元（7.9%）、對墨西哥出口額減少15億7000萬美元（11.5%）。

根據《韓聯社》，川普於當地時間9日在空軍一號專機上向現場記者透露，將於10日發表關稅課徵計畫，針對所有進口到美國的鋼鐵、鋁製品課徵25%關稅，一旦該項舉措如期實施，則將對包括現代鋼鐵在內的南韓企業造成影響。

韓國貿易協會指出，去年南韓鋼鐵的總體出口額中，美國所佔比重達13%。

隨著川普研擬針對各國祭出關稅政策，現代鋼鐵考慮前往美國設置煉鋼廠，在當地生產車用鋼材。現代汽車集團研擬持續擴大在美國當地的汽車產量，因此現代鋼鐵為了滿足集團內的穩定需求，有必要前往當地設廠，以求迴避關稅風險。

韓國貿易協會國際貿易通商研究院長張相植（音譯）表示，「現代鋼鐵先前曾表示，目前正積極檢討美國當地事業，因為在美國當地設廠的企業可以享受到許多好處，包括電費便宜，且美國碳排放標準也沒有那麼嚴格，因此其他鋼鐵業者也正考慮前往美國設廠投資。」