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如實行益會歌舞精彩義演　桃園榮家歡樂小過年

▲如實行益會歌舞義演，桃園榮家歡樂小過年

▲財神到，長輩很歡喜。（圖／桃園榮家提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元宵節將屆，中華民國如實行益會日前到桃園榮家辦理「新春音樂會」，由理事長吳貴鈿、秘書長錢憶華偕同16名舞者、歌手，安排活潑生動的表演節目，有傳統賜福的財神跳加官、澎湃熱血的太鼓團、逗趣驚奇的變魔術，以及經典歌曲演唱，並準備長輩喜愛的包子及牛奶當點心，現場熱鬧喜氣同迎新春。

桃園榮家9日表示，充滿新年祝福的「新春音樂會」，由財神跳加官率先登場，長輩以熱烈掌聲回應，緊接著「大地回春」、「迎春花」，延續新年賀歲的喜氣，雄壯有力的太鼓，咚咚聲響讓長輩跟著精神激昂，百老匯Jazz風的舞蹈更讓長輩目不轉睛。

▲如實行益會歌舞義演，桃園榮家歡樂小過年

▲如實行益會歌舞義演

接續薩克斯風演奏「鳳凰于飛」等曲，輕快雋永的旋律讓爺爺奶奶也不禁跟者哼唱輕擺，接下來多位歌手以精湛的歌喉，帶來耳熟能詳的經典歌曲「幸福在這裡」、「能不能留住你」、「我相信」等，朗朗上口的樂音魅力，更讓全場長輩著迷。高齡92歲的姜伯伯豎起大拇指讚許，而陳伯伯、孫大哥跟著旋律扭扭搖擺，過程互動熱絡，洋溢著新春喜慶氛圍。

桃園榮家感謝如實行益會長年對榮家住民的關懷，特別安排在元宵節前夕，與長者歡喜迎新春，秘書長更精心準備熱騰騰的肉包及牛奶，長輩享用之際暖胃又暖心。未來榮家會持續增進社區資源聯結，打造長者「蛇」分幸福的活力家園。

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