第一次來！　總統賴清德重陽節視導桃園榮家訪慰榮民

▲賴總統主持榮家10月份慶生會。（圖／桃園榮家提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區「桃園榮家」住著許多高齡榮民，總統賴清德於11日重陽節到榮家慰問，了解榮民生活現況，並感謝榮民朋友們，早年為國家犧牲奉獻的精神。賴清德說：從75年前的古寧頭戰役到66年前的八二三戰役，「不分先來後到，不分族群你我」，大家共同守住台澎金馬、守住中華民國的寶貴價值。

▲總統賴清德重陽節視導桃園榮家。（圖／桃園榮家提供）

而這也是賴總統第一次到訪桃園榮家，桃園榮家主任陳平，代為說明榮家近年的軟硬體設施改善、三級金字塔體系的醫養合一遠距照護系統，使賴總統對榮家有了更進一步的認識。賴總統也走訪榮民用餐環境及辦伙現況，並於會場主持榮家10月份慶生會，活動中除祝福百歲人瑞及當月壽星人員生日快樂與其同樂外，另致贈生日禮金及加菜金，希望每位榮民都能活得幸福，吃得滿分。

▲賴總統與榮家護理師合影。（圖／桃園榮家提供）

賴總統肯定輔導會用心照顧榮民長輩，表示其參觀了榮家的休閒生活設施及智慧照護設備，對輔導會帶領榮家，結合智能科技、運用多元創意打造樂齡的頤養環境，感到非常欣慰；明年台灣即將邁入「超高齡社會」，政府有決心推動「健康台灣」的目標，及「長照3.0」的政策，而今日來到這裡，見到精神奕奕、笑容滿面的各位長輩，見證榮家已建構友善自主的幸福藍圖，共同守護長輩健康快樂。