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高強度歌舞緊抓眼球！最強恐龍音樂劇前進花蓮　全場感動落淚

▲▼《恐龍復活了 ! 》之博物館奇幻夜首度前進花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲《恐龍復活了 ! 》之博物館奇幻夜首度前進花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

回應各地觀眾觀眾敲碗呼聲，《恐龍復活了！ 》之博物館奇幻夜首度前進花蓮！先前颱風天啟售時獲得花蓮民眾熱烈支持兩天內快速熱銷九成！花蓮縣長徐榛蔚16日也特地購票到場支持，與滿場的花蓮大小觀眾熱鬧同歡。

▲▼《恐龍復活了 ! 》之博物館奇幻夜首度前進花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

全台最大、人氣最高的恐龍家庭音樂劇，應花蓮縣文化局2024太平洋左岸藝術季邀請龍重前進花蓮！引爆親子娛樂話題，挾帶國內外累積40萬觀眾，亞洲巡演達600場次，台灣中文版至今即將突破100場！超人氣台韓共製音樂劇《Musical TARU！恐龍復活了！》中文版2024年於台灣多處巡演，引發恐龍熱潮！

▲▼《恐龍復活了 ! 》之博物館奇幻夜首度前進花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

因應不同場館條件調整演出內容，再進化為《恐龍復活了！ 》之博物館奇幻夜 特別版，70分鐘高強度歌舞精彩演出不打折，首站就走進花蓮縣文化局演藝堂，期待讓更多大小觀眾感受到恐龍的魅力！

花蓮啟售兩天熱銷九成，縣長購票支持滿場同樂點燃全台口碑的巨型恐龍偶及精彩歌舞，在所有大小恐龍迷心中留下深刻印象。

▲▼《恐龍復活了 ! 》之博物館奇幻夜首度前進花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，《恐龍復活了 ! 》之博物館奇幻夜這樣類型的音樂劇演出是帶孩子入門表演藝術的最佳選擇，一波接一波精彩歌舞和歡樂劇情，還有最高3公尺、最長5公尺的巨型恐龍偶，連大人觀眾都被吸引住，在劇場中更是不斷聽見孩子們的驚呼歡笑聲，非常適合闔家觀賞。

▲▼《恐龍復活了 ! 》之博物館奇幻夜首度前進花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

70分鐘高強度歌舞緊抓眼球，恐龍巨型戲偶賺人熱淚!為了讓恐龍生動逼真地於舞台上呈現，AM創意導演吳維緯要求演員精準操控巨型戲偶，細緻的機關設計讓恐龍尾巴隨著演員的律動自然地搖擺，操偶演員更參考了爬蟲類、鳥類等動物，讓恐龍頭部的轉動，走路的方式宛若真實動物般，讓霸氣十足的恐龍亦有小動物的可愛呆萌反差面。

▲▼《恐龍復活了 ! 》之博物館奇幻夜首度前進花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

下半場的更有小霸王龍和媽媽的重逢片段，恐龍偶表現出細膩的情緒轉折，大人小孩都看得入戲，甚至感動地流淚。

製作人林奕君提到，透過音樂及故事傳達家庭的愛與親子共享時光，一直是安徒生和莫札特的創意劇場的核心理念。《恐龍復活了！》的演出現場充滿大人小孩的驚呼和歡笑聲，包含企業家施振榮先生、知名演員隋棠、楊子儀、藝人阿Ben&小可、主播夏嘉璐、爵士音樂家魏廣晧等觀後同聲推薦。

▲▼《恐龍復活了 ! 》之博物館奇幻夜首度前進花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

不只現場的劇場迷、親子恐龍粉目不轉睛，更讓孩子們跟著手舞足蹈，高舉大拇指比讚！是近年最具娛樂性的中文家庭音樂劇。《Musical TARU!恐龍復活了！》Tixfun售票網現正熱賣中。

演出詳情請參見AM創意官方臉書粉絲專頁「AMcreative 安徒生和莫札特的創意」。
 

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