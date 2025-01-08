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退役少將張志範桃園榮家演奏薩克斯風　優美樂音療癒長者

▲退役少將張志範桃園榮家薩克斯風演演

▲榮家副主任許樹池致贈感謝狀。（圖／桃園榮家提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節將屆，退役少將張志範7日到桃園榮家忘我園區，舉辦迎春音樂會，並結合1月份園區住民慶生會，用低迴悠揚的薩克斯風樂音，為失智長輩及家屬獻上祝福，帶來美好的音樂饗宴。陳伯伯全場跟著拍手鼓掌，笑容滿面，王伯伯開口跟著合唱，其他失智長者在社工、護理師及照服員帶領下，拿著自製沙鈴打節拍，氣氛無比溫馨。

張志範為軍中少將退役，轉任輔導會持續服務榮民袍澤，退休後因緣際會在樂齡課程中實現對音樂的熱情，瞭解樂音可以促進長輩身心健康，因此學習薩克斯風，貢獻己力，在各地榮院、榮家等據點，用音樂陪伴、療癒長者。

▲退役少將張志範桃園榮家薩克斯風演演

▲張志範(後中)為1月份忘我園區壽星慶生（圖／桃園榮家提供）

7日失智園區活動中心熱鬧滾滾，在照護團隊協助下，長輩齊聚活動中心，家屬開心到場一同為伯伯慶生，張志範特別為慶生會演奏生日快樂，現場住民一起合聲鼓掌獻上祝福，在溫馨的氛圍下為音樂會揭開序幕。經典雋永的曲目「你怎麼說」、「往事只能回味」、「戀曲1990」等，長輩在薩克斯風的樂音中，連結舊時的美好記憶。

▲退役少將張志範桃園榮家薩克斯風演演

榮家主任陳平表示，感謝張處長退休後仍惦念榮民長輩，在春節前為失智園區帶來充滿情感的音樂，讓失智長輩在樂音中連結記憶的美好，促進長者正向情緒與表達，在充滿歡樂的氛圍中迎新年。

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