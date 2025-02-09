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嘉義縣「夜光天使冬令營」　探索天文氣象奧秘

▲▼ 嘉義縣「夜光天使冬令營」帶領學童探索星空、科學與體能樂趣 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣「夜光天使冬令營」帶領學童探索星空、科學與體能樂趣 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣教育處在中埔鄉和興國小舉辦「夜光天使冬令營」，以「星夜探險、暖心共聚」為主題，為嘉義縣參與「夜光天使點燈專案計畫」的學童提供豐富多元的學習機會。

開營首日，學童們在破冰遊戲中拉近彼此距離，並在教育處長李美華的祝福下正式展開冒險之旅；下午的「星星求職網」天文特色課程，帶領孩子們穿越銀河，探索星座與宇宙奧秘；到了夜晚，「與星空的祕密對話」觀星活動更讓大家興奮不已，在專業講解下認識璀璨夜空，親眼見證流星劃過天際的感動時刻。

▲▼ 嘉義縣「夜光天使冬令營」帶領學童探索星空、科學與體能樂趣 。（圖／嘉義縣政府提供）

第二天的活動同樣精彩，上午「自製天氣瓶」科學手作課程，孩子們透過親手實驗，學習氣象變化的奧妙；午後「活力滿點－趣味運動趴」小型運動會，孩子們在球隊對抗及趣味競賽中培養團隊精神，挑戰自我極限；當夜幕降臨，「夜光圍爐」火鍋聯誼，大家圍坐一堂，享受熱騰騰的鍋物，分享這兩日來的點滴收穫，溫暖了彼此的心。

最後一天，學童們在「友情大滿貫」樂樂棒球友誼賽中奮力揮棒，展現團隊合作與運動精神，為冬令營畫下熱血又感動的句點，透過這三天兩夜的營隊，不僅激發了孩子們對天文與科學的興趣，也讓他們在互動與挑戰中學習獨立、提升自信，並收穫珍貴的友誼與美好回憶。

▲▼ 嘉義縣「夜光天使冬令營」帶領學童探索星空、科學與體能樂趣 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣「夜光天使冬令營」帶領學童探索星空、科學與體能樂趣 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
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