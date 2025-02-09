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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網傳「醫院復活秦始皇？」　25歲男「P圖惡搞理由」讓人翻白眼

▲▼ 大陸一名25歲男子在網路捏造秦始皇復活遭行政處分 。（圖／翻攝 九派新聞、廣州日報）

▲大陸春及期間網路流傳一則假P圖捏造秦始皇復活，微博出面打假 。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期謠傳一則荒謬的留言， 2025年2月「聊城市人民醫院成功復活秦始皇」的詞條突然登上微博熱搜榜，迅速引發全網熱議，甚至有人真的相信。經過調查後，原來是一名25歲青年為博眼球，刻意製造的鬧劇。最新消息是，該名男子已被大陸山東陽谷警方依法行政處罰，捏造P圖的原因是「想開玩笑。」

根據「山東網警」發布消息，山東聊城一網民在某網路平台發佈虛假影片訊息，該訊息為「P圖」偽造微博熱搜榜圖片，包含「聊城市人民醫院成功復活秦始皇」「山東GDP超越美國」等不實言論。短短數日內播放量突破23萬次，轉發量達1.4萬次。

綜合陸媒報導稱，回顧整體荒謬事件，事件的起點是一張被「篡改」的微博熱搜榜截圖。圖中，「聊城市撤市立省」位列榜首，緊隨其後的是「山東GDP超越美國」「青島超越上海位居全國第一」等標題，第四條「聊城市人民醫院成功復活秦始皇」最扯。

內容看似荒誕，卻因迎合了網民對地域競爭和獵奇話題的關注，迅速在社交平台擴散。有網友戲稱，「山東這是要改寫歷史，還是準備一統地球？」甚至有人煞有介事地分析「秦始皇復活」的科學依據，將話題推向高潮。

也有媒體開始闢謠，首先，大陸行政區劃調整需經全國人大審議，「撤市立省」毫無政策依據；其次，山東2024年GDP總量約為1.8兆美元，僅為美國同年GDP的4%；至於「復活秦始皇」更是荒謬無依據。

▲▼ 大陸一名25歲男子在網路捏造秦始皇復活遭行政處分 。（圖／翻攝 九派新聞、廣州日報）

▲ 大陸山東一名25歲男子在網路捏造「醫院讓秦始皇復活」遭行政處分 。（圖／翻攝 廣州日報）

上述情況甚至連微博也出面闢謠，當地公安也盯上這件事，開市秘密偵查網路消息源頭。根據「青島網警」發佈通報稱，聊城警方已鎖定謠言源頭。

該公告稱，經查，25歲的陽谷縣居民聶某某為吸引關注，使用圖像處理軟件偽造熱搜榜單，並配以煽動性標題發佈至某短視頻平台。

據聶某某供述，他本意是「開個玩笑」，認為「誇張內容更容易火」。沒想到，影片在平台演算法推薦下迅速發酵，甚至引發外媒關注。美國《紐約時報》一度以「中國城市宣稱復活古代帝王」為題進行報道，直至大陸方面辟謠後才刪除文章。

聶某某的行為已違反大陸《治安管理處罰法》第25條「散布謠言擾亂公共秩序」，最終被陽谷警方依法處以行政拘留並罰款。此案成為2025年開年以來首個因編造地域類謠言被處罰的典型案例。

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