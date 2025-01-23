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轟賴政府帶頭造謠！　國民黨團赴警局告發違反《社維法》

▲▼國民黨團書記長林思銘 首席副書記長王鴻薇 前往中正一分局告發造謠總預算違反社維法 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇前往中正一分局告發賴政府造謠總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算案，對於刪減2,075億，行政院透過各部會首長、社群平台，不斷強調刪減、凍結預算將對行政業務造成的重大影響。國民黨立法院黨團書記長林思銘、副書記長王鴻薇今（23日）赴台北中正一分局，點名農業部、數發部、外交部、教育部、財務部等5部會，利用影片、圖卡不斷散佈不實謠言，告發違反《社會秩序維護法》。

林思銘指出，近日政府部門的部會首長，利用影片、圖卡不斷散佈不實謠言，但實際通過的總預算，根本跟他們造謠的內容不一樣，他們已經違反《社會秩序維護法》第63條，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」嚴重影響社會的安寧秩序，其中也有幾家特定媒體，三立、民視跟著造謠起舞，國民黨團會一一提告。

王鴻薇接續表示，行政院這段時間鋪天蓋地的謠言，已經造成社會很多民眾的恐慌跟憂慮，在預算審查過程中，農業部造謠說老農津貼領不到、財政部說統一發票獎金被刪掉，又或者，透過特定媒體釋放稱，以後運動員都不能出國了，造成體壇人士不解；但這些全部都是假消息，造成民眾恐慌的，就來自於「造謠國家隊」。

王鴻薇進一步指出，農業部次長公開說老農津貼受到影響，根本胡說八道，農業部今年預算高達1691億，比去年多82億元，被審查後刪除1.2億元，竟然農業部次長可以呼天搶地恐嚇老農，說津貼沒有了，甚至他還在記者會告訴大家，到農業部要自己帶衛生紙、發電機、手電筒，說不能提供了，「這是什麼鬼話，這到底是什麼謊言，堂堂次長竟敢這樣造謠，一定要告發農業部」。

▲▼國民黨團書記長林思銘 首席副書記長王鴻薇 前往中正一分局告發造謠總預算違反社維法。（圖／記者屠惠剛攝）

針對外交部領務局，王鴻薇轟，「他們也是恐嚇老百姓」，他們之前說因為預算被刪除，所以有20萬本護照短缺，趕快來辦護照，這不是造成恐慌嗎？這不是威脅什麼叫威脅，換護照要繳1300元，他竟然可以告訴大家不見了，釋放謠言。

「數發部也是很扯！」，王鴻薇指出，數發部跟民眾說，因為預算被刪除，所以大家不能上網買車票、查公車到站時間，笑死人，買車票在數發部成立前就可以買，年節將近，竟然威脅老百姓，刪預算就不能買車票，「你以為你是誰」。

對於財政部指出，立法院刪減預算，因此統一發票每2個月一期的開獎及中獎經費將刪減。王鴻薇指出，「根本沒刪」，他們刪的是委辦費，主要原因是因為去年重複中獎一再發生，財政部講不出實情，還要繼續委辦嗎？財政部小編還有部長依舊在造謠。

另，對於近期討論度高的「體育署運動員旅費遭刪11億元」，王鴻薇也說，體育署運動員旅費整個科目只有70萬元，但他們可以造謠說刪掉11億，到底11億從哪裡來？且當有媒體繼續用「刪減11億元」處理新聞時，體育署也從來不澄清，請問政府部門才是假新聞的幕後黑手嗎？

▲▼國民黨團書記長林思銘 首席副書記長王鴻薇 前往中正一分局告發造謠總預算違反社維法。（圖／記者屠惠剛攝）

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