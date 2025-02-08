獨／碎屍魔連殺3女！面對屍塊竟無感　還嗆警察局長：槍斃我啊

▲張姓嫌犯棄屍時所騎的腳踏車 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄碎屍案雖然已經逮獲張姓嫌犯，不過他被捕之後對於相關案情都不願意透露，而高雄市警察局長林炎田親自審訊，甚至還告訴他「相不相信我讓你去槍斃」，沒想到張姓嫌犯冷血回應：「槍斃我啊」！

張姓嫌犯在5日落網之後，警方就對其進行偵訊，不過張姓嫌犯到收押之前對於案情都不願意鬆口透露，有豐富刑案偵辦經驗的高雄市警察局長林炎田也在第一時間親赴偵訊，根據掌握，林炎田對於張姓嫌犯一度告訴他：「你信不信我讓你去槍斃」，沒想到張姓嫌犯冷血回應：「槍斃我啊」。一臉無所謂的樣子，讓林炎田決定改變策略，決定利用科學跡證來輔佐證實張姓嫌犯的涉案程度。

▲救難協會人員繼續在五號船渠打撈屍塊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長林炎田。（圖／記者吳世龍攝）

張姓嫌犯從去年12月份就犯一連串殺人案件，犯案還將遺體碎屍，碎屍塊遭到棄置後還能冷靜的照常生活，似乎什麼事都沒有發生過，冷靜態度又不配合偵訊，面對被警方調閱到的「丟屍」畫面還以「丟舊衣」來解釋，偵辦人員認為他的心理素質強大，畢竟在民國60多年就涉犯強暴、搶劫等重罪，後來才被減刑出獄。

因為在張姓嫌犯的住處採集到3個不同DNA的女子血跡，進而比對之後發現有林姓婦人、張姓婦人以及他的大嫂黃女接連受害，目前檢警專案小組認定五號船渠是他的專用「棄屍」，現在除了繼續積極蒐證之外，先不借提問訊，從外圍鞏固證據再一次突破心防。