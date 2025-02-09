台南正統鹿耳門聖母廟　花火迎春系列活動登場

▲台南正統鹿耳門聖母廟，「花火迎春系列活動」於國曆2月8日隆重登場，今年活動結合傳統民俗、宗教信仰與現代科技，帶來一場文化與祈福的盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟，一年一度年度盛事「花火迎春系列活動」，將於國曆2月8日隆重登場，今年活動結合傳統民俗、宗教信仰與現代科技，帶來一場文化與祈福的盛宴。

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「花火迎春系列活動」包含藝陣表演、踩街遊行、美食市集、鞭春頌、搶春牛、炸蜂炮、無人機燈光展演及高空煙火秀等精彩內容，8日一早就吸引大批人潮到廟上香向鹿耳門媽祈福，安太歲燈、光明燈，祈求新的一年能蛇年行大運，風調雨順、國泰民安。

正統鹿耳門聖母廟指出，該廟歷史悠久，可追溯至明鄭時期，「鹿耳門媽」威靈顯赫、護佑鄭成功登陸鹿耳門，驅逐荷蘭人，並庇佑眾生而聞名。長年來廟方肩負傳統宗教文化發揚與信仰的傳承使命。

廟方今年特別擴大舉辦「花火迎春系列活動」，讓信眾在媽祖庇護下，共度熱鬧的新春元宵佳節。廟方希望透過這一系列活動，讓更多年輕世代認識傳統文化，並在媽祖的護佑下迎接新的一年。

8日的「花火迎春系列活動」，除蜂炮與搶春牛等活動外，還有獨特廟會文化的傳統藝陣表演與踩街遊行，現場還有廣受民眾喜愛的美食市集，有台南美食小吃及其他各個不同地方特色小吃，讓信眾品味道地美食，感受濃厚的台南人文風情。

8日的「搶春牛」活動，象徵新春開運，參加者爭相搶奪春牛，以求鴻運當頭、財源滾滾。而「炸蜂炮」則是台南廟會文化的重要傳統，寓意驅邪避凶、迎接財運，每年過年元宵時，都會吸引眾多信眾參與。

今年還特別安排「無人機燈光表演」，以科技結合宗教信仰，展現鹿耳門媽的神威與庇佑。此外，高空煙火秀將在夜空中綻放絢爛光彩，為全國民眾點亮希望，為新春帶來無限祝福。