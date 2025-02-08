未繫安全帶拒警攔查闖入健行校園　桃警連開15槍制伏3毒蟲

▲桃園市警局保大員警去年7月間攔查闖入健行科大校園陳姓男子，連開15槍制伏到案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年7月間開車搭載2名友人，行經平鎮區中豐路時因未繫安全帶遭保大員警攔查，但陳拒絕盤查且高速逃逸，沿途闖紅燈且逆向行駛，警方尾隨追緝，陳闖入健行科大校園操場企圖躲避，警方連開15槍嚇阻，陳男才停車，警方查獲陳男等3人到案，並在車上起出海洛因與安非他命等毒品；桃園地檢署偵結依公共危險、毒品等罪嫌將陳男提起公訴。

檢警調查，59歲的陳姓男子於去年7月18日深夜11時許，開車搭載顏姓與陳姓2名友人，行經平鎮區中豐路段時，陳男因未繫安全帶，被桃園市警局保大巡邏員警發現示意攔查，陳男擔心車上藏有海洛因等毒品被查獲，拒絕不配合警方攔檢，猛踩油門逃逸，沿中豐路、環南路高速逃逸，沿途逆向且闖紅燈，最後闖入中壢區健行科大操場內。

保大員警呼叫線上支援警力到場攔查，警方趕抵健行科大時，陳男在校園操場內企圖躲避，保大員警先對空連開8槍，再對陳男轎車左右前輪連開7槍共計15槍，陳男見無處躲藏才下車就犯，員警還查出車上顏姓與陳姓乘客共3人，並在車上起出海洛因3小包、安非他命3小包、摻入安非他命菸彈4顆等毒品，警方事後採集陳男尿液送驗，呈海洛因與安非他命陽性反應，顯示犯案時有毒駕事實。

桃園地檢署複訊時，陳男坦承犯行不諱，也承認有毒駕、逆向逃逸等事實，檢方根據警方提供行車紀錄器畫面截圖、現場照片與毒品檢驗報告等佐證，確認陳男犯行明確，檢方偵結，依公共危險、毒品罪嫌提起公訴。