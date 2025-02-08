　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未繫安全帶拒警攔查闖入健行校園　桃警連開15槍制伏3毒蟲

▲桃園市警局保大員警去年7月間攔查闖入健行科地校園陳姓男子，連開15槍制伏到案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市警局保大員警去年7月間攔查闖入健行科大校園陳姓男子，連開15槍制伏到案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年7月間開車搭載2名友人，行經平鎮區中豐路時因未繫安全帶遭保大員警攔查，但陳拒絕盤查且高速逃逸，沿途闖紅燈且逆向行駛，警方尾隨追緝，陳闖入健行科大校園操場企圖躲避，警方連開15槍嚇阻，陳男才停車，警方查獲陳男等3人到案，並在車上起出海洛因與安非他命等毒品；桃園地檢署偵結依公共危險、毒品等罪嫌將陳男提起公訴。

檢警調查，59歲的陳姓男子於去年7月18日深夜11時許，開車搭載顏姓與陳姓2名友人，行經平鎮區中豐路段時，陳男因未繫安全帶，被桃園市警局保大巡邏員警發現示意攔查，陳男擔心車上藏有海洛因等毒品被查獲，拒絕不配合警方攔檢，猛踩油門逃逸，沿中豐路、環南路高速逃逸，沿途逆向且闖紅燈，最後闖入中壢區健行科大操場內。

保大員警呼叫線上支援警力到場攔查，警方趕抵健行科大時，陳男在校園操場內企圖躲避，保大員警先對空連開8槍，再對陳男轎車左右前輪連開7槍共計15槍，陳男見無處躲藏才下車就犯，員警還查出車上顏姓與陳姓乘客共3人，並在車上起出海洛因3小包、安非他命3小包、摻入安非他命菸彈4顆等毒品，警方事後採集陳男尿液送驗，呈海洛因與安非他命陽性反應，顯示犯案時有毒駕事實。

桃園地檢署複訊時，陳男坦承犯行不諱，也承認有毒駕、逆向逃逸等事實，檢方根據警方提供行車紀錄器畫面截圖、現場照片與毒品檢驗報告等佐證，確認陳男犯行明確，檢方偵結，依公共危險、毒品罪嫌提起公訴。

  【更多新聞】

黃瓊慧接恐嚇電話「說要槍斃我」　檢警8小時火速拘獲38歲男

桃園醉女脫光！咆哮跳舞張腿躺大街　爬車頂與警對峙畫面曝

工地偷電纜失風竟打傷保全硬搶　強盜4人組變賣得款3萬下場曝

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「太陽花女神」劉喬安遭5地檢署通緝原因曝！
快訊／15縣市非常寒冷！低溫特報來了　冷到明晚
大S生前最後一篇微博訴求實現了
他點出「史書華聲明」1問題：所以可以外遇？
快訊／邱瓈寬直奔大S家探視　最後對話也曝光
「巨大咖波」遭剖開　37歲男抓到了：心情不好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太陽花女神遭5地檢署通緝原因曝　涉詐欺、侵占...走私古柯鹼

槍斃我！冷血碎屍魔嗆警局長　「科學跡證說話」讓他嘴硬沒用

自稱心理諮詢師！賴佩霞違《心理師法》挨罰3萬　提告再被打臉

驚險畫面！白休旅停路中駕駛睡著了　警盤查叫醒竟險遭拖行

煮菜燒焦住警器大響！新莊男疑心臟病發「跌倒撞到頭」　送醫不治

未繫安全帶拒警攔查闖入健行校園　桃警連開15槍制伏3毒蟲

澎湖糊塗警搜民宅「留槍+24子彈」記2過　分局長、偵查隊長申誡

感謝清潔員收垃圾「給2000元吃紅」　2老闆GG了！

高虹安涉貪案！高院聲請釋憲　憲法法庭裁定不受理

闆娘出事了！幫客人貼好隔熱紙移車暴衝　撞15車還被查出酒駕

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

太陽花女神遭5地檢署通緝原因曝　涉詐欺、侵占...走私古柯鹼

槍斃我！冷血碎屍魔嗆警局長　「科學跡證說話」讓他嘴硬沒用

自稱心理諮詢師！賴佩霞違《心理師法》挨罰3萬　提告再被打臉

驚險畫面！白休旅停路中駕駛睡著了　警盤查叫醒竟險遭拖行

煮菜燒焦住警器大響！新莊男疑心臟病發「跌倒撞到頭」　送醫不治

未繫安全帶拒警攔查闖入健行校園　桃警連開15槍制伏3毒蟲

澎湖糊塗警搜民宅「留槍+24子彈」記2過　分局長、偵查隊長申誡

感謝清潔員收垃圾「給2000元吃紅」　2老闆GG了！

高虹安涉貪案！高院聲請釋憲　憲法法庭裁定不受理

闆娘出事了！幫客人貼好隔熱紙移車暴衝　撞15車還被查出酒駕

台積電首赴美董事會10日登場　國發會主委劉鏡清啟程參與

撞到牙快掉了！他跑6間診所「都要等下個月」　再問1間卻不敢看

元宵節想求財、求桃花？12大禁忌千萬別犯！

太陽花女神遭5地檢署通緝原因曝　涉詐欺、侵占...走私古柯鹼

想看台版《那些年》卻找不到　柯震東也曾問：哪裡能看到正版的？

美日聲明「反對中國武力改變現狀」　外交部：持續合作提升自衛能力

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇7月來台！國家戲劇院連2周13場演出

快訊／15縣市非常寒冷！低溫特報來了　冷到明晚

川普揚言對台晶片課100%關稅　經長：規劃派人赴美溝通

合歡山區恐結冰！翠峰至大禹嶺路段　今18時起預警性封閉

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

社會熱門新聞

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

陳子豪表弟自撞亡　機車卡牆壁現場畫面曝

養生館藏色情交易　秘密在淋浴間蓮蓬頭

獨／碎屍魔面對屍塊竟無感　還嗆警局長：槍斃我啊

快訊／嘉義「最大社區」今晨火警　1男送醫插治

獨／左營仙姑4小時活人變屍塊　碎屍魔殺3女全丟金鞏橋

時間軸曝光！高雄碎屍人魔連續3月「每月殺1個」

即／尋獲乾燥人皮！擴大打撈範圍

醉女11度低溫全裸躺大街還攔車　強制送醫

史書華出軌治療師　超鹹濕對話全曝光

高雄碎屍魔性癖曝　屋內藏大量女性內衣褲

高雄殺人魔「切丁碎屍」　每塊約10cm丟河餵魚

嘉義民雄死亡車禍　貨車連撞「機車卡車底」騎士不治

更多熱門

相關新聞

持187g毒品重判1年2月　「桂林仔」影迷落網

持187g毒品重判1年2月　「桂林仔」影迷落網

台中市25歲魏姓男子利用微信社群以暗號進行毒品交易，被藥腳和警方計誘落網，魏男是電影「周處除三害」男主角阮經天的影迷，特地將阮的照片貼在自己專用K盤，每次拉K就可以看到偶像，警方在魏男車上搜出總重187公克毒品，數量不多，但法院重判1年2月，顯示政府查緝毒品決心。

劉喬安逮捕前「貼文曝光」！網轟活該：自己暴露行蹤

劉喬安逮捕前「貼文曝光」！網轟活該：自己暴露行蹤

「台美合作」拘捕劉喬安！刑事局將押解返台受審

「台美合作」拘捕劉喬安！刑事局將押解返台受審

收25萬赴韓領包裹？他沒去仍要關3年

收25萬赴韓領包裹？他沒去仍要關3年

海巡署去年緝毒成效飆升270%

海巡署去年緝毒成效飆升270%

關鍵字：

毒蟲拒檢桃園保大健行科大連開15槍制服毒品

讀者迴響

熱門新聞

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！

大S樹葬「長眠地」曝光！　骨灰再研磨回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！具俊曄告白惹淚

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！飛半顆地球祝福

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

陳子豪表弟自撞亡　機車卡牆壁現場畫面曝

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面