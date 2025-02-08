黃瓊慧接恐嚇電話「說要槍斃我」　檢警8小時火速拘獲38歲男

▲桃園市民進黨籍市議員黃瓊慧服務處昨天接獲恐嚇電話，隨即在臉書發文並完成報案。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧服務處昨（7）日接獲恐嚇電話，對方揚言「要槍ㄅ一ˋ黃瓊慧」；桃園警分局專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦後，隨即掌握恐話來源，於晚間8時許持拘票拘捕38歲李姓男子，他辯稱打恐嚇電話與政治動機無關，警方於今（8）日上午移送桃園地檢署偵辦，目前仍在偵訊中。

繼民進黨立法院黨團總召柯建銘日前接獲電郵死亡威脅，民進黨桃園市議員黃瓊慧服務處昨天也接到恐嚇電話，黃瓊慧除立即報案外，在臉書上發文「我與助理都很害怕，有先通知景福派出所加強巡檢！而我在跑行程，跑完會與接電話的同仁去派出所報案。

▲桃園警分局昨晚拘提涉嫌打恐嚇電話李姓男子到案，今天早上移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，景福派出所昨天下午1時15分接獲黃瓊慧服務處報案後，派出所立即與偵查隊組成專案小組，調閱相關來電通聯紀錄追查，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，循線追查發現設籍桃園區38歲李姓男子嫌涉嫌重大，專案小組於晚間8時許拘提到案。

專案小組歲初調查，李姓到案後辯稱打恐嚇電話與本身政治動機無關，偵訊後已於今天上午依涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌解送地檢署偵辦，目前桃檢仍在偵訊中。