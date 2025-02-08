川普政府批准「以色列軍售案」！逾2000億元　含彈藥、導火線

▲美國總統川普批准一項對以色列的軍售案，價值估計在67.5億美元（約新台幣2217億元）。（圖／路透）

文／中央社

儘管美國聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）要求暫緩一項對以色列的軍售案，總統川普政府今天仍宣布已予批准，價值約74億美元。

路透社報導，美國國防部宣布，國務院已批准一項對以色列的軍售案，價值估計在67.5億美元（約新台幣2217億元），包含彈藥、導引組件和導火線，波音公司（Boeing Co）是主要承包商之一。

國防部也詳述一項價值在6.6億美元的交易，將向以色列出售地獄火飛彈（Hellfire），洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）是主要承包商。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週才剛赴美會晤川普、政府官員和國會議員。

米克斯譴責這項決定打破了國會長期以來審查重大武器軍售案的慣例。

他說，他早已與政府談到他對這項軍售案的疑慮，而政府沒有提供重要文件或說明。

米克斯在聲明中說：「我會繼續支持以色列面對一連串區域威脅時的關鍵軍事需求，也與政府就各種問題和疑慮密切磋商。」

但他也說，這項決定顯示國會未獲尊重，「美國沒有國王，我們是扎根於憲法的民主政體，由法律來治理」。

白宮未立即回覆置評要求。

兩名美國官員今年1月說，時任總統拜登政府已通知國會一項對以色列的80億美元擬議軍售案。這符合長期以來的做法，即讓聯邦眾議院外交事務委員會和參議院外交委員會的主席和首席議員，在政府正式通知國會之前有機會審查軍售案，並要求提供更多資訊。

川普後來於1月20日就職，展開第2個任期。