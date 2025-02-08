阿拉斯加客機「墜毀海冰」畫面曝！　機上10人死亡

▲白令航空一架塞斯納208小型客機在阿拉斯加海冰上墜毀。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國白令航空（Bering Air）一架塞斯納208小型客機6日在阿拉斯加州諾姆（Nome）上空失聯，海岸防衛隊在阿拉斯加的一片海冰上尋獲飛機殘骸，機上10人確定罹難，但由於天氣惡劣加上海冰未完全結凍，導致救援進度緩慢。

根據《路透社》報導，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）發言人薩萊諾（Mike Salerno）表示，飛機機體已嚴重破碎，殘骸散落在海冰上，機上9名乘客和1名飛行員全數罹難，而這起事故可能是該州過去25年來最嚴重的空難之一。

當局表示，目前行動已轉為「遺體打撈」階段，但天氣變化迅速，加上墜機現場的海冰尚未完全穩固無法承受長時間作業，導致救援進度緩慢。

報導指出，機上10人皆為成年人，而這次航班為例行性通勤班機。由於阿拉斯加地廣人稀、基礎建設有限，飛機是當地最主要的交通工具，許多社區無法經由公路抵達，必須依靠空運與船運輸送物資與乘客。

海岸防衛隊表示，正常情況下，飛機上配備的緊急定位發射器（ELT）若接觸海水，應會自動發送求救訊號至衛星，再轉交海岸防衛隊，然而這次事故並未接收到這類訊號，目前仍在就發生原因進行調查。