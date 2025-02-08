劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」　她點名1女星：援交界老祖宗

▲劉喬安過去爭議不斷。（合成圖／ETtoday資料照、劉喬安臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

劉喬安（現名劉依函）被封為「太陽花女王」，然而後續醜聞纏身，形象跌落谷底。她在2014年時曾被爆是高檔援交妹，最低價碼只能接受7萬元，但她「不是妓女」，「only make love（就只是做愛）」。隨著劉喬安在美國落網，她過往的爭議也被挖出。

本站曾報導《被爆援交開10萬！ 太陽花女王劉喬安：我不是妓女》，劉喬安在2014年，被踢爆私下從事援交，國內客人收價7萬元，國外客人則是10萬元。面對男客，她強調自己「不是妓女」，「only make love（就只是做愛）」。

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之後，劉喬安便貼出一張手寫筆記，上頭寫道「我下海過，不是現在，是小孩剛出生時」，且那是有小孩後，為了生計做的，她早已洗白很久。

幾天後，劉喬安又發布一則5305字的澄清文，針對「援交事件」解釋。她自認腦子不好，對人沒戒心，事發當天得知「香港大哥」要買酒，而接頭人「小嫻」要她別擔心，因此她便答應見面。到了電梯後，「小嫻」告訴她「等一下會給你10萬塊，都是你的」，讓她錯愕，但同時又不得不承認，這金額對她的誘惑太大了。

▲劉喬安曾想重新來過、好好的工作賺錢。（圖／翻攝自Facebook）

劉喬安強調，若一開始就打算去援交，根本不會挑那個時段，只是她確實被10萬元誘惑，「如果有了這10萬，至少兩個月不用煩惱了」，因此心想先到門口看看。只是才進房間，她便察覺不對勁，且說好的10萬變成2萬，於是就像影片中的內容，她開始與對方閒聊，想藉此試探。

劉喬安也試圖婉拒，告訴香港人她沒談過價錢，「僵持了好一陣子，我告訴他那是不可能的，出國10萬、台灣7萬，是想讓快點抽身。」與此同時，她確定自己被設計，且沒想到對方會是記者，而後來也是因為太害怕，才會聽從香港大哥的要求，換褲子給對方看。

劉喬安要離開前，香港大哥則擋在她前面，因此她才會坐回床上，說「你人很好，但是我不是妓女（Prostitute），我只做愛（Make Love），我喜歡有氣氛，這樣我真的沒辦法。」她強調自己是禮貌拒絕交易，但影片卻變調。

事後劉喬安說，「一個女人，接受十萬塊跟人上床，是道德淪喪的敗類。一個男人，接受十萬塊跟人上床，社會對他豎起大姆指！」雖然道德上說不過去，但她認為自己是個好媽媽，她知道她是為了什麼，所以社會若願意給她機會，她一定會好好工作賺錢。

▲劉喬安在美國落網。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局網站）

劉喬安最後也提到，該次事件對她而言，也是「人生試金石」，讓她看清誰是真朋友、誰是假朋友，「不過有位假道學真小人的女藝人，明明自己才是援交界的老祖宗，竟敢在第一時間跳出來教訓我。嘴臉實在叫人嘔心」。她也認為，「太陽花女王」的封號自己配不上，她原封不動的將其還給學運、還給周刊。

但昔日想重新來過、好好工作的劉喬安，後來卻因被指控涉及毒品、侵占以及詐欺等罪嫌被通緝。刑事局指出，劉喬安在2025年1月於美國波士頓一家旅館被美國警方逮捕，目前正在清查是否在美國有相關犯罪事證，如果沒有則依照規定辦理遣返程序，預計近日就回台受審。

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