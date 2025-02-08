　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」　她點名1女星：援交界老祖宗

▲▼ 。（合成圖／ETtoday資料照、劉喬安臉書）

▲劉喬安過去爭議不斷。（合成圖／ETtoday資料照、劉喬安臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

劉喬安（現名劉依函）被封為「太陽花女王」，然而後續醜聞纏身，形象跌落谷底。她在2014年時曾被爆是高檔援交妹，最低價碼只能接受7萬元，但她「不是妓女」，「only make love（就只是做愛）」。隨著劉喬安在美國落網，她過往的爭議也被挖出。

本站曾報導《被爆援交開10萬！　太陽花女王劉喬安：我不是妓女》，劉喬安在2014年，被踢爆私下從事援交，國內客人收價7萬元，國外客人則是10萬元。面對男客，她強調自己「不是妓女」，「only make love（就只是做愛）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後，劉喬安便貼出一張手寫筆記，上頭寫道「我下海過，不是現在，是小孩剛出生時」，且那是有小孩後，為了生計做的，她早已洗白很久。

幾天後，劉喬安又發布一則5305字的澄清文，針對「援交事件」解釋。她自認腦子不好，對人沒戒心，事發當天得知「香港大哥」要買酒，而接頭人「小嫻」要她別擔心，因此她便答應見面。到了電梯後，「小嫻」告訴她「等一下會給你10萬塊，都是你的」，讓她錯愕，但同時又不得不承認，這金額對她的誘惑太大了。

▲劉喬安整形。（圖／翻攝自Facebook）

▲劉喬安曾想重新來過、好好的工作賺錢。（圖／翻攝自Facebook）

劉喬安強調，若一開始就打算去援交，根本不會挑那個時段，只是她確實被10萬元誘惑，「如果有了這10萬，至少兩個月不用煩惱了」，因此心想先到門口看看。只是才進房間，她便察覺不對勁，且說好的10萬變成2萬，於是就像影片中的內容，她開始與對方閒聊，想藉此試探。

劉喬安也試圖婉拒，告訴香港人她沒談過價錢，「僵持了好一陣子，我告訴他那是不可能的，出國10萬、台灣7萬，是想讓快點抽身。」與此同時，她確定自己被設計，且沒想到對方會是記者，而後來也是因為太害怕，才會聽從香港大哥的要求，換褲子給對方看。

劉喬安要離開前，香港大哥則擋在她前面，因此她才會坐回床上，說「你人很好，但是我不是妓女（Prostitute），我只做愛（Make Love），我喜歡有氣氛，這樣我真的沒辦法。」她強調自己是禮貌拒絕交易，但影片卻變調。

事後劉喬安說，「一個女人，接受十萬塊跟人上床，是道德淪喪的敗類。一個男人，接受十萬塊跟人上床，社會對他豎起大姆指！」雖然道德上說不過去，但她認為自己是個好媽媽，她知道她是為了什麼，所以社會若願意給她機會，她一定會好好工作賺錢。

▲▼劉喬安在美國落網。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局網站）

▲劉喬安在美國落網。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局網站）

劉喬安最後也提到，該次事件對她而言，也是「人生試金石」，讓她看清誰是真朋友、誰是假朋友，「不過有位假道學真小人的女藝人，明明自己才是援交界的老祖宗，竟敢在第一時間跳出來教訓我。嘴臉實在叫人嘔心」。她也認為，「太陽花女王」的封號自己配不上，她原封不動的將其還給學運、還給周刊。

但昔日想重新來過、好好工作的劉喬安，後來卻因被指控涉及毒品、侵占以及詐欺等罪嫌被通緝。刑事局指出，劉喬安在2025年1月於美國波士頓一家旅館被美國警方逮捕，目前正在清查是否在美國有相關犯罪事證，如果沒有則依照規定辦理遣返程序，預計近日就回台受審。

►相關報導：幫我轉發！劉喬安5305字澄清文強調「這次告到底」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」
快訊／再撈獲10塊人體組織、裝屍袋
劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」　她點名女星：援交界老祖宗
桃園醉女全裸脫光！　張腿躺大街
虎航飛大阪乘客抽菸「警報響還繼續飛」　業者：按規定處置
丟丟妹被打成腦震盪　「蕃薯」30萬買兇假車禍教訓她
嘉義凌晨連2震「破裂面跟大安區一樣大」　專家：餘震往北移動
快訊／碎屍魔狠殺3女！石頭上尋獲15cm乾燥人皮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流發威！太平山絕美雪景再現　補班日仍湧進2千遊客賞冰霰

史書華被爆出軌「一堆人幫打氣」　她問：加油什麼？繼續搞下去？

補班日同事都來上班了　他曝現況傻眼！內行曝「請這1天」才爽

12星座本週末2／8、9開運指南　旅遊、財運、愛情運一次掌握！

民間加薪近百萬挖角鐵道局工程師　人才荒衝擊國家建設　

劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」　她點名1女星：援交界老祖宗

虎航飛大阪乘客抽菸「警報響還繼續飛」挨轟　業者：按規定處置

劉喬安逮捕前「貼文曝光」　爽PO泳池照！網轟活該：自己暴露行蹤

台北10度寒流再達標　還要冷3天「今明有望追雪」

曾後悔參加太陽花！劉喬安喊「Team Taiwan」：青鳥是台灣的支柱

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

寒流發威！太平山絕美雪景再現　補班日仍湧進2千遊客賞冰霰

史書華被爆出軌「一堆人幫打氣」　她問：加油什麼？繼續搞下去？

補班日同事都來上班了　他曝現況傻眼！內行曝「請這1天」才爽

12星座本週末2／8、9開運指南　旅遊、財運、愛情運一次掌握！

民間加薪近百萬挖角鐵道局工程師　人才荒衝擊國家建設　

劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」　她點名1女星：援交界老祖宗

虎航飛大阪乘客抽菸「警報響還繼續飛」挨轟　業者：按規定處置

劉喬安逮捕前「貼文曝光」　爽PO泳池照！網轟活該：自己暴露行蹤

台北10度寒流再達標　還要冷3天「今明有望追雪」

曾後悔參加太陽花！劉喬安喊「Team Taiwan」：青鳥是台灣的支柱

大S頭七這天…張蘭汪小菲抖音遭封禁！陸網Tag微博CEO出手：還不封嗎

未禮讓挨罰怪警「從很遠的地方看有視差」　駕駛提告慘輸

憂賴清德邀五院茶敘成「鴻門宴」　王鴻薇：恐給韓國瑜穿小鞋

10億美元投資DeepSeek？阿里巴巴：假消息

寒流發威！太平山絕美雪景再現　補班日仍湧進2千遊客賞冰霰

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

史書華被爆出軌「一堆人幫打氣」　她問：加油什麼？繼續搞下去？

快訊／第五船渠成碎屍棄置場　近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

曾從林昱珉手中敲安打！陳子豪表弟賴丁誌車禍離世　校方回應了

碎屍魔狠殺3女「頭還沒找到」　高大成：恐3顆同埋隱密草叢

【指驢為斑馬】山東淄博遊樂園把驢化妝成斑馬惹議

生活熱門新聞

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間點曝

「台中李多慧」代言燈會被讚爆　IG曝光

全台斷崖式降溫！　專家曝「今冬最強寒流」3特徵

大S喪命怪日醫療差？　前急診醫：國民壓榨醫護優越感

寒流南下全台冷爆　連江體感低溫-4度

史書華怨父親被肉搜　他翻2年前1事酸迴力鏢

汽車隔熱紙首訂透光率指引！交部推行人道安3箭　路口停止線退縮

史書華外遇PO「家暴診斷書」　青鳥力挺喊加油

更多熱門

相關新聞

劉喬安逮捕前「貼文曝光」！網轟活該：自己暴露行蹤

劉喬安逮捕前「貼文曝光」！網轟活該：自己暴露行蹤

涉嫌毒品、詐欺、侵占的「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函）在美國被逮，預計近日就會回台接受偵訊。有網友查看她的臉書，發現最新一則貼文是在1月23日，她自曝出差，還包場室內游泳池，如今被警方逮捕，引來其他網友嘲諷，「根本自己暴露自己行蹤，被逮剛好！」

曾後悔參加太陽花！劉喬安：青鳥是台灣支柱

曾後悔參加太陽花！劉喬安：青鳥是台灣支柱

「台美合作」拘捕劉喬安！刑事局將押解返台受審

「台美合作」拘捕劉喬安！刑事局將押解返台受審

劉喬安臉書自曝行蹤！　在美被逮跟川普新政策有關

劉喬安臉書自曝行蹤！　在美被逮跟川普新政策有關

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

關鍵字：

劉喬安劉依函太陽花女王持毒美國下海

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

大S樹葬「長眠地」曝光！　骨灰再研磨回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！具俊曄告白惹淚

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星

養生館藏色情交易　秘密在淋浴間蓮蓬頭

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面