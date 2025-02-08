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劉喬安逮捕前「貼文曝光」　爽PO泳池照！網轟活該：自己暴露行蹤

▲▼劉喬安在美被逮。（圖／翻攝https://www.ice.gov/）

▲劉喬安在美國狼狽被逮。（圖／翻攝https://www.ice.gov/）

網搜小組／劉維榛報導

涉嫌毒品、詐欺、侵占的「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函）在美國被逮，預計近日就會回台接受偵訊。有網友查看她的臉書，發現最新一則貼文是在1月23日，她自曝出差，還包場室內游泳池，如今被警方逮捕，引來其他網友嘲諷，「根本自己暴露自己行蹤，被逮剛好！」

早在2019年就以訪客身分入境美國，後來因涉嫌侵占、詐欺、毒品等犯罪指控，在2023年遭新北地檢署發布通緝，而川普上任後大舉打擊非法移民，劉喬安於1月底遭美國警方逮捕，目前正在進行遣返程序，預計近日就會回台接受偵訊。

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潛逃期間，其實劉喬安時常在臉書自曝動態，最近一則貼文為1月23日，她寫道「出差中～零下七度的鹽水游泳池，包場中（大誤）」。

▲▼ 。（圖／翻攝劉依函臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝劉依函臉書）

▲劉喬安在臉書PO照片 。（圖／翻攝劉依函臉書）

照片可見，她一人獨自待在寬廣的室內泳池，享受慵懶的下午時光；另一張則是冰天雪地的室外照；最後一張則是天氣圖，地點顯示為「Needham Heights」，是美國麻薩諸塞州（Massachusetts）的尼達姆（Needham）鎮內，當地氣溫零下7度。

底下引來網友回應，「喔喔喔落網遣返啦」、「根本自己暴露自己行蹤，被逮剛好」、「滾回台灣了喔」、「完蛋拉，被抓拉，要被驅逐出境囉」、「終於被抓了！趕快遣返」、「活該 被逮剛好」。

刑事局表示，劉喬安在台灣被指控涉及毒品、侵占以及詐欺等罪嫌，多次通知到案說明、開庭未果，後來發現劉早在2019年就已經出境美國，當時提供相關情資給美國警方協助查緝。

劉喬安在2025年1月份於美國波士頓一家旅館被美國警方逮捕，目前正在清查是否在美國有相關犯罪事證，如果沒有則依照規定辦理遣返程序，預計近日就回台受審。

刑事局表示，劉喬安在美國透過朋友資助，輾轉住過許多城市，並且涉嫌在美期間與友人一同以包裹藏放毒品古柯鹼的方式，將毒品夾帶回台，最後台灣收貨人被查獲，才咬出劉喬安在美國涉及販毒。

刑事局指出，整個案件係由刑事局駐美聯絡官提供劉姓通緝情資予美方執法單位並共同合作追緝，因應美國最新移民執法政策，本局與美國執法單位共同於美東時間1月22日將劉嫌緝捕到案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

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