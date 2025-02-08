曾後悔參加太陽花！劉喬安喊「Team Taiwan」：青鳥是台灣的支柱

▲劉喬安被封太陽花女王。（圖／翻攝自Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

劉喬安（現名劉依函）過去因一張辣照爆紅，被封為「太陽花女王」，然而後續卻接連被爆醜聞，形象大傷。事後劉喬安坦言，爆紅後一舉一動都被外界檢視，讓她心想「如果我沒有去太陽花學運就好了。」不過即便如此，從她的臉書也可見，劉喬安其實仍持續關心台灣現況，還在簡介寫下「青鳥是無名的英雄，卻是台灣的支柱」。

劉喬安過去因甜美外型、火辣身材，在參加完太陽花學運後大爆紅，被封為「太陽花女王」。然而爆紅的代價，就是私生活被放大檢視，她在2015年時就坦言，她聽到政治就像看到鬼一樣會怕，很後悔當初的堅持，「（如果）可以再選擇一次，我才不要什麼理想，真的不要！我只要好好活著，政治都是屁」，同時心想「如果我沒有去太陽花學運就好了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉喬安的簡介。（圖／翻攝自劉喬安Facebook）

時間拉到2025年，美國移民及海關執法局2月4日發布新聞稿，表示他們在針對性的執法行動中，抓獲一名因詐欺、販毒等原因而被通緝的犯罪分子，該逃犯於2019年5月合法進入美國，並被要求同年8月前離開，但她沒有做到，該逃犯將繼續被拘留，直到被驅逐出境。結果照片曝光後，可知該逃犯就是劉喬安。

劉喬安人雖在美國，但其實心繫台灣。她時常更新臉書動態，接連發布「台灣尚勇Team Taiwan」、「我們是誰～台灣最強」等文章，在社群上仍相當活躍。

▲▼劉喬安在社群上相當活躍。（圖／翻攝自劉喬安Facebook）

劉喬安也在臉書簡介部分寫道，「美東，世界的台灣，中國是敵國。台灣加油民主前行。若你心內有台灣，咱前途有盼望。台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱；青鳥是無名的英雄，卻是台灣的支柱。台灣加油，我們是世界瑰寶，台灣」。

不過這段內容也不完全是劉喬安自己寫的，像是「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱」，就是引用輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳去年演講時的影片內容。