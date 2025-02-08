日本迎最強寒流！金閣寺罕見「雪化妝」　連名古屋平地也積雪

▲日本迎最強寒流，各地降下大雪，交通受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

本季最強寒流襲日，日本多地降下警報級大雪，雪勢更嚴重影響當地陸空交通，有快遞業者則宣布暫停配送作業，而積雪與路面結冰更導致多起交通事故。此外，就連名古屋的平地8日也觀測到1公分積雪。

受到冬季型氣壓分佈增強影響，日本迎來本季最強寒流，各地7日起陸續降下大雪，多處高速公路出現積雪與路面結冰的情形，其中阪神高速北神戶線多個區間暫停通行。

▲京都市因大雪造成多起交通事故。（圖／達志影像／美聯社）



迎來本次冬季最強烈大雪的京都市8日也發生多起車禍，根據京都市消防局統計，光是8日上午11時以前，因為路面結冰打滑造成的交通事故共9起，另有38起路人滑倒的事件，共40人被送醫治療。京都市右京區更發生巴士打滑導致路段阻塞的事件。

京都市知名觀光景點「金閣寺」屋頂也被白雪覆蓋，形成「雪化妝」的美景。

▲金閣寺屋頂積雪，形成雪化妝美景。（圖／達志影像／美聯社）



快遞業者佐川急便8日緊急在官網宣布，由於受到大雪影響，包含京都府在內的9個府縣暫停所有包裹配送服務，同時停止接單。

強烈寒流同樣影響東海3個縣，愛知縣名古屋市8日上午起雪勢增強，截止上午5時平地的積雪量已達1公分。岐阜市觀測到10公分、愛知縣一宮市5公分，而山區也下起破紀錄大雪，岐阜縣郡上市積雪達185公分，為觀測史上第2厚的積雪量。