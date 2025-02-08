寒流來襲民眾衝合歡山賞雪「武嶺菜市場」再現　停車場爆滿

▲新一波寒流來襲，目前合歡山武嶺地區停車場已滿，警方啟動交通疏導管制。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

新一波寒流於今天清晨來襲，預計影響至10日，各地天氣非常寒冷，合歡山地區因為海拔超過3000公尺下雪機率高，湧入大批追雪人車潮，武嶺地區的停車場都已滿場；仁愛警分局指出，部分道路因為積雪未融，加上仍有下雪之可能，將配合工務單位，視天候及道路狀況，適時啟動交通疏導及管制措施，請民眾留意。

據了解，合歡山松雪樓一帶，今天至目前為止都沒下雪，武嶺氣溫約1度，目前只有前幾天的殘雪，深度已不到1公分。

根據中央氣象署上午10時45分發布的低溫特報，今日彰化以北、宜蘭、花蓮、臺東及金門、連江局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率；南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市則屬黃色燈號(寒冷)區域，有10度以下氣溫發生的機率，籲請民眾注意防範。

仁愛分局今晨除派遣員警到武嶺疏導交通、持續高聲疾呼「武嶺停車場已滿，半小時內不會有車位、請往前至還有車位的小風口、松雪樓」，也呼籲上山民眾應審慎評估，駕駛四輪傳動車輛並備好雪鏈，同時注意自身身體狀況及保暖禦寒工作，並關注相關行車資訊及道路資訊看板，確實遵守警方交通指揮及管制措施，以維護行車安全。

分局表示，另歡山地區停車空間有限，經常造成車輛回堵甚至發生交通事故，請民眾在上山前務必要有充足睡眠，避免疲勞駕駛，保障自身安全。