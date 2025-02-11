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台北知名虱目魚餐廳「整碗粥都是蟲」　店家道歉：配料廠商問題

▲▼網友透過外送平台點「享之饌 台南虱目魚」虱目魚粥裡面出面滿滿的蟲。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友透過外送平台點虱目魚粥裡面竟有滿滿的蟲。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者蕭筠／台北報導

一位民眾近日透過外送平台點購北市知名虱目魚肉粥，吃了3分之2碗才發現粥裡滿滿都是蟲，致電店家卻僅得到「好好好好」回覆，並請其向平台反應申請退款，讓她怒轟「重點不是退款」、「你們應該要好好審視問題出在哪吧」，食安問題引發熱議。對此，店家也發出最新緊急聲明致歉，表示未來會更督促監督店裡的餐點品質及員工培訓。

▲▼網友透過外送平台點「享之饌 台南虱目魚」虱目魚粥裡面出現滿滿的蟲。（圖／翻攝爆料公社）

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▲網友仔細一看小黑點卻發現都有長腳。

一名網友9日在臉書社團「爆料公社」發文表示，透過外送平台向台北市中山區錦西街「享之饌 台南虱目魚」點餐，其中2碗虱目魚肉粥裡竟滿滿都是蟲，「本來以為是看錯，仔細看每個小黑點都有腳，已經數不清有幾隻了。」坦言這樣的餐點還讓小孩吃下肚實在是十分憂心。

隨即打電話向店家反應，店員竟只回「好好好好」，然後請顧客自己向外送平台申請退款，讓她怒批：「不是吧！！！重點不是退款！我當然知道要跟平台反應，但你們應該要好好審視問題出在哪吧！？這麼噁心，誰敢吃？吃了出事誰負責？」

貼文一出引來大批網友砲轟「太離譜了，環境很髒吧」、「太噁心了吧」、「這也太多了吧⋯⋯快去醫院檢查檢查」、「直接跟衛生局聯絡」；也有人分享該店本來就衛生堪憂，「有一次帶我女兒去吃，一個燙青菜出現將近十隻的菜蟲。當晚女兒就上吐下瀉了，從此就再也沒有去吃過了」。

針對此次食安事件，「享之饌 台南虱目魚」透過臉書粉專發出最新聲明表示，「事因配料蚵白菜廠商的品質問題而有許多細小的菜蟲，「小店也是第一次遇到這種狀況未能及時發現」，並向所有消費者致歉，目前已經換品質更好的食材廠商。

聲明也指出，員工回覆方式也致歉坦言未盡妥善實屬不該，未來會更督促監督店裡的餐點品質及員工培訓；店家強調一向重視食材及餐點品質，此次事件之後，對於食材品質及清洗會更加注重，希望給消費者更好的餐點衛生及品質，也承諾將虛心檢討消費者意見。

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