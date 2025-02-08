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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免吳沛憶連署書被退件？　領銜人劉思吟：只收到「補正」通知

▲▼罷吳四騎士送交第一階段罷免吳沛憶委員連署書 滿志剛 賴苡任 劉思吟 陳冠安 丁瑀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷吳四騎士送交罷免吳沛憶連署書。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免正如火如荼進行中，藍營青年軍5日完成首份民進黨立委吳沛憶罷免提議書送件，但傳出整份連署書遭到中央選舉委員會退件處理，原因則是備補領銜人張延廷「未設籍達滿4個月」資格不符。對此，罷免吳沛憶的領銜人劉思吟表示，昨天傍晚5點23分她收到中選會的「補正」通知，至於外界所說的「退件」，截至現在都沒有收到通知。

傳出國民黨青年軍針對吳沛憶的罷免連署書遭中選會退件，民進黨立委林俊憲狂酸，「連搞復仇式罷免也不會，你們到底會什麼啊？」

劉思吟表示，她從小在萬華出生長大，戶籍也在萬華，林俊憲作為國會議員，公開聲稱她連署資格不符，她就想問林俊憲，公然造謠的本領，是不是跟吳思瑤學的？對於林俊憲委員的事實查核能力，他未來要爭取台南市長，真的爲他擔心。

對於傳出被退件，劉思吟說，昨天傍晚5點23分她才收到中選會的通知，才知道說原來他們的案件是需要補正的，但她可以很明白的跟大家說，對於說被「退件」，截至現在都沒有收到。

劉思吟也說，若有收到被退件的公文，中選會會發布相關的公告，為何有特定媒體能夠搶先在領銜人不知道的情況下，就公開未證實的選務資訊？是否有涉及洩密的問題？他們會和法律專家來進行討論。
 

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