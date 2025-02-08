高雄碎屍案兇嫌曾被判「無期徒刑」　柯志恩批：沒有悔悟還變本加厲

▲中國國民黨立委柯志恩痛批，高雄分屍案兇嫌沒有悔悟。（資料照／記者賴文萱攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

高雄昨日爆出連環殺人案，涉犯對3名7旬婦人痛下毒手的張姓兇嫌，犯案時間最遠可追溯至去年11月底，目前已移送檢方調查，且裁定收押禁見。然而，國民黨立委柯志恩今（8日）點出，該名兇嫌其實是退役軍人，過去曾因性侵、竊盜等罪，受到軍法裁判「無期徒刑」，孰料，在服刑10年假釋後，竟然沒有悔悟還變本加厲。

柯志恩提到，高雄近日發生駭人聽聞的連環殺人案，73歲的張姓凶嫌，涉嫌於住家內，接連殺害75歲兄嫂，與另外兩名7旬婦人，更令她感到髮指的，是凶手犯案後，竟殘忍將其中一名被害人分屍丟棄河中，再走到一旁橋上冷眼旁觀，甚至還選在晚上人聲鼎沸時段，大搖大擺穿越人群外出棄屍，冷血行徑讓人不寒而慄，也帶給高雄市民深深恐懼。

柯志恩透露，經警方調查，這名張姓凶嫌，曾是職業軍人，在服役期間犯下性侵、搶奪、竊盜等罪，被軍法判無期徒刑，服刑十年後經假釋出獄，現在又涉嫌犯下連續殺人案，殺害三名無辜被害人，天理難容。

然而，柯志恩點出，高雄市長陳其邁痛批凶手，「泯滅人性，不可原諒、罪大惡極，請檢警務必將歹徒繩之以法」，但她想知道什麼刑度的法，符合陳市長所期望，達到制裁這名凶手的標準，是死刑？還是無期徒刑？

柯志恩說明，如同檢警所調查的，這名凶嫌曾被軍法判處無期徒刑，出獄後，不但沒有悔悟曾犯的過錯，竟然變本加厲，連續殺害三名，包括兄嫂在內的無辜婦人，就算再判一次無期徒刑，能夠真的讓他悔悟？能夠消滅他的罪愆嗎？

柯志恩認為，許多的民眾，在看待這起令人髮指的連續殺人案時，都認為唯有死刑，才能讓凶手得以伏法，還家屬一個公道，但我們的法律，在憲法法庭去年做出的死刑釋憲案中，墊高了判處死刑的門檻。

以憲法法庭對死刑釋憲的結果來看，柯志恩指出，各級法院合議庭法官必須「一致決」才能判死，雖然判死沒有違憲，卻也被社會大眾認為「實質廢死」。

柯志恩說，這起連環殺人案的張姓凶嫌，目前已被裁定收押禁見，包括凶手的犯案動機等細節，檢警都還在調查，面對如此冷血殘忍的犯案手段，檢警必會付出全部心力釐清真相，並依法量刑起訴。