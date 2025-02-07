台東檢警環聯手查緝棄置填埋廢棄物　去年查緝13案

▲棄置填埋廢棄物最重關5年有期徒刑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來，事業、營建廢棄物去化管道有限，清除處理價格昂貴，常有不肖人士藉機圖謀不法利益，非法清運棄置、回填或掩埋廢棄物，致污染環境，台東縣環保局為打擊不法行為，與內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊台東分隊、台東縣警察局及台東地方檢察署聯手查緝，113年總計查緝13件，全數以廢棄物清理法第46條行政刑罰移送法辦，涉案行為人等，將面臨1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金的刑責，呼籲各界遵守廢棄物清理法規進行清除處理，切勿心存僥倖、貪圖小利而涉入不法，共同守護台東這塊淨土。

台東縣政府表示，台東美麗的環境，不容被污染行為破壞，尤其非法清運棄置、掩埋或回填廢棄物的行為，應加以查緝嚇阻，環保局攜手檢警共同查緝，查獲的行為人等連同不法事證，逕行移送法辦，呼籲各營建、事業機構產生的廢棄物，遵守廢棄物清理法規，委託合法清除處理機構進行清理，杜絕非法行為。

台東縣環保局指出，事業、營建廢棄物去化管道有限，清除處理費用高，不肖人士卻乘機不法謀利，不僅未依法申請領有廢棄物清除、處理許可文件，還會向業者詐稱低價代為清除處理廢棄物，有些業者也因貪圖小利，便將廢棄物交予清除，但不肖人士卻將廢棄物隨意棄置在偏僻空地或、山林、河谷或河川地等處，甚至圈地、租買土地進行堆置、掩埋或回填，致污染環境；奉勸不法之徒勿心存僥倖，檢警環聯手打擊環保犯罪的決心與行動不會停歇，查獲的涉案人將面臨1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金的刑責。

環保局呼籲，各事業、營建業遵守廢棄物清理法規清理廢棄物，別誤信詐術、小利，而民眾亦應當心，出租或販售土地或場所時，一定要慎選確認對象，注意實際用途，避免無端捲入不法；若發現污染行為，請即時撥打免費專線0800-066-666、環保局電話(089)221999，或透過手機APP「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw）等管道陳情，亦可拍攝污染行為及關係事證(如車輛車牌等)提供環保局追查，攜手打擊不法。

▲棄置填埋廢棄物最重關5年有期徒刑。（圖／記者楊漢聲翻攝）