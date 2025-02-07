阿公阿嬤睡午覺！5歲童踩滑步車迷路狂哭　警察姐姐送她返家

▲暖警耐心安撫迷途女童護送返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

7日上午9時許，台東縣警察局關山分局池上分駐所接獲民眾報案，指稱萬朝產業道路上，一名年約5歲的女童獨自騎乘滑步車，疑似迷路，警員蘇姵尹、林威豪及王莉婷獲報隨即前往處理，女童見警察姊姊出現在眼前，立刻放聲嚎啕大哭，員警除耐心安撫外，憑著小女孩的記憶，開著巡邏車載她沿途找尋，順利找到住處後，還在睡夢中的阿公、阿嬤，聽到外面警察的呼喊聲，這才發現孫女經歷了一場驚險的迷途記，一再感謝警察的幫忙。員警還暖心再三提醒老人家，務必要注意孫女的動態，以免再次發生迷途狀況。

「帶妳回家，不要哭了」！員警到場後，女童神情緊張，見到警察就放聲大哭，員警立刻變身為「大姊姊」，抱著她拍拍抱抱，並輕聲細語的安撫著。

據報案民眾稱，女童好像是住在北部，第一次回鄉下過年，應該是跟阿公阿嬤住，但是也不太清楚住在哪裡。員警耐心詢問女童，女童才緩緩說出自己住家的大致方向。由於女童無法明確指出住家位置，員警決定以巡邏車載送女童，沿路逐一詢問附近居民，並擴大範圍搜尋。經過近3公里的沿途探訪，終於在福文村山腳一帶找到女童的住家。

當時，女童的祖父祖母仍在睡夢中，渾然不知孫女已獨自外出。女童見到阿嬤後，情緒激動，投入其懷裡嚎啕大哭，場面令人心疼。員警也對阿嬤說，還好是遇到熱心的民眾報警處理，才能讓女童平安返家。阿嬤再三感謝警察及好心民眾的協助，並表示未來會更加注意孫女的安全，避免類似情況再次發生。員警也藉此機會向家屬宣導，提醒切勿讓年幼孩童獨自外出，避免意外事故的發生。

關山警察分局呼籲，家長應隨時留意孩童動向，並教導孩子基本的自我保護意識，如遇迷路或緊急情況，應立即尋求協助。同時，民眾若發現有孩童獨自在外，也請主動關心並撥打110報案，警民共同守護孩童安全。