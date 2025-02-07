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男灌6瓶啤酒騎車上路被逮　發酒瘋弄壞腳鐐+戒護椅...畫面曝

▲桃園市詹姓男子去年11月暢飲6瓶啤酒後騎車返家途中遭警方攔檢，酒測值高達每公升1.07毫克，在拘留所被上腳鐐拘留時竟毀損腳鐐與戒護椅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市詹姓男子去年11月暢飲6瓶啤酒後騎車返家途中遭警方攔檢，酒測值高達每公升1.07毫克，在拘留所被上腳鐐拘留時竟毀損2副腳鐐與戒護椅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有公共危險前科詹姓男子去年11月在新竹縣新埔鎮某土地公廟暢飲6瓶啤酒後騎車上路，行經平鎮區時遭員警攔檢，酒測值高達每公升1.07毫克，詹男在拘留所被上手銬、腳鐐時，竟因心情不佳毀損2副腳鐐與戒護椅。桃園地院審理時，詹坦承犯行不諱，法官審結依不能安全駕駛動力交通工具罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪，均屬累犯，各處有期徒刑4月、3月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，23歲的詹姓男子有公共危險案件前科，經新竹地院判處有期徒刑2月確定，並於去年3月間易科罰金執行完畢。詹男於去年11月24日深夜在新竹縣新埔鎮某土地公廟連續暢飲6瓶啤酒，詹男未等酒氣消退，隨即騎乘機車返家。翌日凌晨3時50分許，詹男騎車行經桃園市平鎮區承德路、金華街處被警平鎮方攔查，滿身酒氣被員警酒測，測得酒測值高達每公升1.07毫克。

由於詹男已達泥醉狀態，員警當場扣車帶回北勢派出所，將其以手銬、腳鐐在拘留室居留，未料詹男卻將當場毀損腳鐐2副，並拆拔、砸摔戒護椅1張導致不堪使用，案經警方移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後依妨害公務、公共危險與毀損等罪嫌向院方聲請簡易判決處刑。

▲桃園市詹姓男子酒駕遭警方拘留時毀損腳鐐等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市詹姓男子酒駕遭警方拘留時毀損腳鐐等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院審理時，被告詹男坦承犯行不諱，法官根據檢警提供酒精測定紀錄表、違反道路交通管理事件通知單、監視器畫面、現場暨毀損照片等佐證，被告犯行堪以認定。

法官審酌，被告於案時地在新竹縣之土地公廟飲用多瓶啤酒後騎車上路，途中為警攔查測得之吐氣所含酒精濃度高達每公升1.07毫克，逾法定應受刑罰最低數值之4倍，被告如同遊走於路上之不定時炸彈，必須從重量刑。被告坦承拘留期間因心情不好，徒手破壞腳鐐並拆拔、砸摔戒護椅毀損公物，然犯後坦承犯行，法官審結依不能安全駕駛動力交通工具罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪，屬累犯，各處有期徒刑4月、3月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金，本案還可上訴。

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