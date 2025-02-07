工地偷電纜失風竟打傷保全硬搶　強盜4人組變賣得款3萬下場曝

▲桃園市游姓男子等4人去年12月凌晨在中壢區松仁路某工地搶得電纜線後共赴北市某資源回收場變賣得款3萬餘元。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子等4人於去年12月凌晨在中壢區松仁街某工地，游男下手行竊電纜線，得手後欲搬離工地時被林姓保全察覺攔阻，游持辣椒水噴灑，同夥劉姓男子等3人徒手毆打保全倒地受傷後逃離，4人將搶得電纜線載往新北市樹林區某資源回收場變賣得款3萬餘元，案經中壢警方循線查獲4人到案；桃園地檢署偵結依加重強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，68歲的游姓男子等人因缺錢花用，於去年12月2日凌晨3時許，夥同33歲劉姓男子、47歲張姓女子與26歲朱姓男子等4人，由劉男駕車搭載其餘3人前往中壢區松仁路某處工地，游男持老虎鉗破壞工地內擺放之40捲價值8萬餘元電纜線，搬運至工地門口處。

▲中壢警方查獲游姓男子等4人變賣搶得電纜線後，資源回收廠給付3萬餘元收據等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

林姓保全察覺後攔阻，游男持辣椒水向保全眼部噴灑，負責把風之劉男等3人則徒手朝保全太陽穴、頸部等身體處毆打成傷，林姓保全受傷倒地不起，4人將搶得電纜線搬運上車，載至新北市某處資源回收場變賣，得款3萬6344元，案經保全報警處理，中壢警方循線將游男等4人查獲到案。

桃園地檢署複訊時，游男等人坦承犯行，警方則提供現場照片、監視器畫面與資源回收場變賣收據、贓款3萬餘元等佐證，足認4人犯行明確，檢方認為4人犯行明確，偵結依加重強盜罪嫌將4人起訴。