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社會 社會焦點 保障人權

「行李箱多8公斤」他答應幫帶來台　下場被判關6年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年7月間答應幫忙真實身分不詳的男子A，從泰國將一個行李箱帶來台灣，結果一抵達台灣，他就被抓包行李箱內藏有8公斤的大麻。桃園地院法官日前審理此案，並依共同犯運輸第二級毒品罪，判處阿強有期徒刑6年。

▲▼行李箱。（圖／CFP）

▲阿強幫忙攜帶藏有大麻的行李箱來台。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強先前透過通訊軟體與香港地區的A男聯繫，答應由對方支付機票、住宿及車資等費用，他再依照指示將一個行李箱帶到台灣，事成之後可以獲得港幣5萬至6萬元（約新台幣21萬至25萬）報酬；雙方談妥之後，阿強在去年7月26日搭乘飛機前往泰國，並與A男安排的人碰面，取得一個行李箱和入台文件，同年同月28日便從泰國搭機飛往台灣。

然而，阿強一抵達台灣，就在入境攔檢時，被抓包行李箱內藏有8公斤大麻，因而當場被以現行犯逮捕。阿強在接受調查期間，對於上述犯行均坦承不諱，他表示，自己曾懷疑行李箱內可能有毒品，甚至問過朋友裡面到底是什麼東西，但對方說是象牙。

桃園地院法官認為，阿強正值青壯年，卻漠視法律，為了一己私利協助私運重達8公斤的毒品來台，恐對我國社會造成重大危害，考量到他已經坦承犯行，犯後態度良好，毒品也沒有真的流入市面，最終依共同犯運輸第二級毒品罪，判處他有期徒刑6年，全案仍可上訴。

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