妻不適應台灣「返鄉直接改嫁」　夫等19年心碎放手

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿興（化名）與中國籍女子小鳳（化名）結婚，對方婚後兩度來台生活，卻都因為不適應而選擇返回老家，最後甚至改嫁他人，他等了19年都沒有結果，這才決定向法院訴請離婚，並在日前獲得桃園地院法官裁定准許。

▲小鳳因無法適應在台灣的生活而返回中國，阿興苦等19年都沒有結果，最終決定離婚。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

阿興在判決書中主張，2004年間他與小鳳在中國登記結婚，隔年在台灣登記結婚，但小鳳來台生活不到4個月，就以無法適應環境為由返鄉，兩人原本已經協議離婚，可是小鳳想了想決定再試試，於是他們再度登記結婚。

然而，小鳳第二次結婚只在台灣住了3個月，便又以無法習慣為由返回中國。阿興表示，起初兩人還有聯繫，後來就聯繫不上了，小鳳曾傳訊息告知，她已經在中國訴請離婚獲准並改嫁他人，考量到雙方已經分隔兩地長達19年，這才決定向台灣的法院訴請離婚。

面對阿興的控訴，小鳳經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官表示，阿興與小鳳在婚姻關係存續期間僅共同生活大約7個月，小鳳返回中國之後，對阿興不聞不問，夫妻倆早已沒有婚姻之實，已經產生重大且不能回復的破綻，最終裁定准許阿興的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。