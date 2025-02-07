男疑遭毆打「滿臉血倒路邊」　桃園警調監視器真相曝：是自摔

▲桃園市八旬鄭姓老翁昨天中午被發現滿臉鮮血倒臥路旁，大園警方獲報到場處理，一度以為遭人毆打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區一名八旬鄭姓老翁昨（6）日中午外出時倒臥路旁，員警發現他滿血鮮血，一度以為是遭人毆打受傷，但鄭姓老翁卻無法說出受傷原因，警方通報119送醫治療，在調閱監視器查出是走路不慎自摔受傷，且鄭姓老翁就住在附近，經治療後僅皮肉傷並無大礙，護送返家後家人對員警熱心感謝不已。

▲大園警方為鄭姓老翁通報119協助治療並送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局大園派出所警員蘇柏魁、林怡涓，昨天中午外出巡邏時，派出所門口附近一名滿頭白髮老翁，滿臉鮮血倒臥路旁，立即上前攙扶，詢問為何受傷，但鄭翁卻無法說出原因，也說不清家住何方，員警除通報119救護人員到場處置，經救護人員包紮治療送醫確認後，僅皮肉外傷並無大礙。

▲大園警方將鄭姓老翁護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警詢問鄭姓老翁身分，疑似驚嚇過度無法說出實際年籍資料，僅以手勢指向前方十字路口，員警懷疑可能遭人毆打，調閱路口監視器畫面，發現鄭翁就住在附近民宅，原來是走路踉蹌不慎自摔受傷。

員警經護送鄭翁至民宅後，家人發現臉部滿是紗布嚇了一跳，家人透露，鄭翁今年已80歲有輕微失智症狀，平時都會外出到附近小吃店買麵回家吃，但不知為何會迷途走到派出所前，所幸警方及時協助與護送返家，感謝警方及時幫忙。