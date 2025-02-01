「8包茶包賣4500元」一驗真不是毒　貪男整到警下場關7個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿寶（化名）明知自己沒有毒品，仍在網路上發布販售毒品的訊息，等到交易時再用8包茶包冒充，沒想到「整到」警察，雖然茶包經檢驗確實不是毒品，但他還是因此吃上官司。桃園地院法官日前審理此案，並依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，判處阿寶有期徒刑7個月。

▲阿寶用茶包充當毒品販售，開價4500元，結果遇上偽裝成買家的警察。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿寶明知自己沒有毒品可供販售，仍在2023年2月間於網路上刊登販毒訊息，包含「找裝備商，糖果妹可付費，人在桃園」等等；訊息公開大約3天，就被執行網路巡邏勤務的警員盯上，警員隨即假扮成買家，與阿寶約好以4500元購買10包毒品咖啡包。

然而，阿寶抵達交易地點時，卻拿出8包茶包，要求一手交錢一手交貨；警員誤以為茶包就是毒品，於是立刻表明身分將人逮捕。雖然8包茶包經檢驗，毒品成分呈現陰性反應，但阿寶訊後仍被檢方依法起訴。

桃園地院法官認為，阿寶貪圖個人不法利益，用茶包冒充毒品出售，甚至在網路上發布暗示販毒的訊息，導致偽裝成買家的警員受騙，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑7個月，全案仍可上訴。