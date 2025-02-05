收25萬幫赴韓領包裹　他「本人沒去」仍要關3年

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿龍（化名）答應幫暱稱「老大」的不明人士領取毒品包裹，對方承諾支付25萬元報酬，接著他聯絡A男前往南韓領取包裹，沒想到A男一收到包裹就被南韓警方逮捕，他也因此被查出。桃園地院法官日前審理此案，並依共同犯運輸第二級毒品未遂罪，判處阿龍有期徒刑3年。

▲阿龍答應幫老大前往南韓領取毒品包裹，雙方談妥報酬為25萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，老大在泰國取得第二級毒品甲基安非他命後，將毒品裝箱空運至南韓，去年3月間老大找上阿龍，同意支付25萬元報酬，委由阿龍前往南韓領取包裹，然後再依照指示行動。阿龍明知包裹內的東西極有可能是毒品，仍找上A男幫忙，說好由他出資機票及住宿費，讓A男赴韓拿包裹。

然而，該包裹一運抵南韓就被南韓海關人員抓包，並將內容物調換，再依照「原計畫」配送至指定地址，等到A男出來領取包裹，南韓警方便上前將人逮捕。目前A男被關押在南韓，阿龍也因為此案被查出，進而被我國檢方起訴。

桃園地院法官認為，阿龍為圖私利運輸毒品，行為確實不應該，幸好本案的毒品並為真的流入市面，考量到他終能坦承犯行，僅不承認指示A男赴韓領取包裹、幫忙支付機票及住宿費等犯罪細節，最終依共同犯運輸第二級毒品未遂罪，判處他有期徒刑3年，全案仍可上訴。