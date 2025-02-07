　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德下週啟動五院院際協調　許宇甄：最大亂源是柯建銘

記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德10日將召集五院院長在總統府會商國政。國民黨立委許宇甄表示，賴清德進行院際協調，主題卻是國政會商，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，從出席的名單來看，恐怕無法做到賴清德的期待；現在立法院最大的亂源其實是民進黨總召柯建銘，賴清德要解決製造問題的人可以在民進黨開中常會時跟柯建銘溝通，不需要找五院院長喝茶大拜拜。

▲▼民進黨團記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

許宇甄指出，立法院長韓國瑜的角色是議事協助者，立法院黨團紛爭，院長基於中立原則，並無法介入其中，總統府這場飲茶會，韓國瑜只能笑著帶著總統期許離開，然後再找三黨黨鞭開召開朝野協商，告知總統期待。

許宇甄提醒，賴清德召開院際協調恐怕是搞錯對象也搞錯方向，現在立法院最大的亂源其實是發起全國大罷免的柯建銘，透過冗長發言杯葛議事、阻止預算協商的人也是柯建銘，院際協調柯建銘無法參與，因此無法真正解決朝野紛爭，賴清德要解決製造問題的人可以在民進黨開中常會時跟柯建銘溝通，不需要找五院院長喝茶大拜拜。

許宇甄強調，若賴清德總統真的想解決朝野紛爭，應該邀請在野黨領袖進行國政諮詢會談，或是召開國是會議，開誠布公、同心體國，請朝野領袖一起為三黨不過半的政治僵局找解方，這才能真正做到社會團結安定、化解朝野對立。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
時間軸曝光！碎屍人魔住家變屠宰場「每月殺1個」
撞死夫妻冷血喊：煞車壞了！還找少女性交　潛美7年將押解返台
汪小菲「雨中跪地照」曝！　張穎穎：媽呀
快訊／小S暫不回歸！　《不熙娣》宣布代班主持
快訊／家中殺3女！　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西
快訊／3組血跡鑑定出爐　失蹤婦和大嫂確認遇害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

賴清德將啟動院際協商　行政院感謝：凝聚最大共識、壯大台灣

賴清德下週啟動五院院際協調　許宇甄：最大亂源是柯建銘

「抗罷」秘密武器？　李四川：若有邀請一定會去幫忙

北檢查壯世代是否涉圖利　時力、民團展開公民連署廢止《壯促法》

北市幼兒園性侵案監院糾正市府　許淑華：監督有憑有據、須正視問題

怒批賴清德啟動院際協調是「算計韓國瑜」　藍委：就是場鴻門宴！

不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

再爆李彥秀人還在美國　高嘉瑜籲：誠實交代洗到海外買房巨額資金

賴清德下週邀五院啟動「院際協調」　王鴻薇：別說一套做一套

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

賴清德將啟動院際協商　行政院感謝：凝聚最大共識、壯大台灣

賴清德下週啟動五院院際協調　許宇甄：最大亂源是柯建銘

「抗罷」秘密武器？　李四川：若有邀請一定會去幫忙

北檢查壯世代是否涉圖利　時力、民團展開公民連署廢止《壯促法》

北市幼兒園性侵案監院糾正市府　許淑華：監督有憑有據、須正視問題

怒批賴清德啟動院際協調是「算計韓國瑜」　藍委：就是場鴻門宴！

不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

再爆李彥秀人還在美國　高嘉瑜籲：誠實交代洗到海外買房巨額資金

賴清德下週邀五院啟動「院際協調」　王鴻薇：別說一套做一套

女回飯店發現房間被闖入　驚見「霸氣海豹在睡覺」叫醒還氣呼呼

人妻要回娘家夫竟強壓狂蹭想硬上　她自咬手腕大喊救命才脫身

時間軸曝光！高雄碎屍人魔住家當屠宰場　連續3月「每月殺1個」

補班日小確幸！東森購物網撒紅包、滿額抽小家電　「猜燈謎」拿E幣紅包

蔡明忠員工公開信！AI Everywhere很快來臨　強調「不縮減人力」

台南市消防局長李明峯體恤警義消辛勞　共同觀賞電影「烈火救援」

20歲老貓走失15年再次依偎飼主懷中　幾小時後帶著愛離世

抗罷免！侯友宜密會新北藍委　私下喊話要葉元之撐住

達美樂「可可火山披薩」情人節5折吃！爆漿可可醬佐香蕉超濃郁

《百靈果》凱莉開Uber Eats驚見「差別待遇」！Joeman：我的也會

爆「被恐嚇」被王鴻薇插話　柯建銘怒拍桌：請住口！

政治熱門新聞

李文忠「好想妳」傳訊騷擾女同事　老婆大怒：對不起天下女生

恐嚇信曝！柯建銘家人全被列出「一個月悉數槍殺」　還收冒名綠委信件

快訊／賴清德啟動院際協調　下周一召五院院長總統府會商國政

公務員功績獎金調高2.5倍、改即時發放　勳章獎金最高可領20萬

預算解凍　林俊憲：理論上可以，實際做不到

遭指靠壯世代撈11億標案北檢要查　吳春城發聲明「願接受檢驗」

台中五連霸議員突宣布不再參選　下一步計畫曝

蔡：黨員幫我連署　卻接到質疑電話

還原路易莎爭議始末！　罷團發聲明稱「我們只是站在台灣這一邊」

誤傷友軍！張啓楷質疑疾管署媒宣標案　意外揭吳春城家族公司拿近三成

老婆賜教！轟李文忠「練肖話」重度患者　曝：早已發現正人君子學壞

罷免活動能募款？監察院：無明文規範

爆2026新北內參民調　吳子嘉揭驚人差距：黃國昌不知道排到哪去

5檢與吳乃仁奢宴下場曝　昌：別雙標

更多熱門

相關新聞

怒批賴清德啟動院際協調是「算計韓國瑜」　藍委：就是場鴻門宴！

怒批賴清德啟動院際協調是「算計韓國瑜」　藍委：就是場鴻門宴！

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府發言人郭雅慧今（7日）表示，總統賴清德10日將召集五院院長在總統府會商國政。對此，有國民黨立委不滿表示，賴清德完全搞錯重點，要解決國政問題，應該找在野黨黨主席，賴清德啟動五院「院際協調權」根本是要算計立法院長韓國瑜，這不是鴻門宴，什麼是鴻門宴？

賴清德下週邀五院啟動「院際協調」　王鴻薇：別說一套做一套

賴清德下週邀五院啟動「院際協調」　王鴻薇：別說一套做一套

賴清德啟動院際溝通召集五院院長　綠營正面看待：總統釋出善意

賴清德啟動院際溝通召集五院院長　綠營正面看待：總統釋出善意

快訊／賴清德啟動院際協調　下周一召五院院長總統府會商國政

快訊／賴清德啟動院際協調　下周一召五院院長總統府會商國政

恐嚇信曝！柯建銘家人全被列出「一個月悉數槍殺」　還收冒名綠委信件

恐嚇信曝！柯建銘家人全被列出「一個月悉數槍殺」　還收冒名綠委信件

關鍵字：

賴清德院際協調許宇甄柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面