賴清德下週啟動五院院際協調　許宇甄：最大亂源是柯建銘

記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德10日將召集五院院長在總統府會商國政。國民黨立委許宇甄表示，賴清德進行院際協調，主題卻是國政會商，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，從出席的名單來看，恐怕無法做到賴清德的期待；現在立法院最大的亂源其實是民進黨總召柯建銘，賴清德要解決製造問題的人可以在民進黨開中常會時跟柯建銘溝通，不需要找五院院長喝茶大拜拜。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



許宇甄指出，立法院長韓國瑜的角色是議事協助者，立法院黨團紛爭，院長基於中立原則，並無法介入其中，總統府這場飲茶會，韓國瑜只能笑著帶著總統期許離開，然後再找三黨黨鞭開召開朝野協商，告知總統期待。

許宇甄提醒，賴清德召開院際協調恐怕是搞錯對象也搞錯方向，現在立法院最大的亂源其實是發起全國大罷免的柯建銘，透過冗長發言杯葛議事、阻止預算協商的人也是柯建銘，院際協調柯建銘無法參與，因此無法真正解決朝野紛爭，賴清德要解決製造問題的人可以在民進黨開中常會時跟柯建銘溝通，不需要找五院院長喝茶大拜拜。

許宇甄強調，若賴清德總統真的想解決朝野紛爭，應該邀請在野黨領袖進行國政諮詢會談，或是召開國是會議，開誠布公、同心體國，請朝野領袖一起為三黨不過半的政治僵局找解方，這才能真正做到社會團結安定、化解朝野對立。

