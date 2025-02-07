怒批賴清德啟動院際協調是「算計韓國瑜」　藍委：就是場鴻門宴！

記者崔至雲／台北報導

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府發言人郭雅慧今（7日）表示，總統賴清德10日將召集五院院長在總統府會商國政。對此，有國民黨立委不滿表示，賴清德完全搞錯重點，要解決國政問題，應該找在野黨黨主席，賴清德啟動五院「院際協調權」根本是要算計立法院長韓國瑜，這不是鴻門宴，什麼是鴻門宴？

▲總統賴清德日前邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）



郭雅慧提到，總統身為國家元首，深刻感受國人對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的殷切期盼，因此，在農曆年節期間，總統即責成潘孟安秘書長縝密聯繫安排，希望透過國政會商，以人民福祉為優先，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，讓國政順利推動，讓國家持續前進。

對於賴清德要啟動五院「院際協調」，一名藍委直批，賴清德根本搞錯重點了。五院協商是憲法賦予的權責，他表示尊重，但是「五院裡面四家都是你的人」，既然想跟韓國瑜談，為什麼還找了四個護衛，「這不是鴻門宴，什麼是鴻門宴？」

「院際協調根本是賴清德的政治算計！」藍委指出，賴清德既然想解決目前國內政局情勢，就應該找在野黨主席來談，賴清德政治算計的成分已經高於解決問題的仇恨。

藍委指出，大罷免到底是賴清德默許的？還是支持的？賴清德作為民進黨黨主席，卻放任柯建銘在外面亂講話，還讓黨公職做罷免連署，不知道是虛偽還是無能？如果賴不樂見大罷免，但今天搞成這樣，那他就是無能，無法管束成員，如果賴清德只是不想髒了自己的手，那就是虛偽。

也有藍委提到，目前朝野的對立僵局，賴清德其實只要好好跟各黨溝通就可以解決，但賴清德現在直接跳過在野黨主席，完全看不出有想要解決問題的誠意。