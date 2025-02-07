賴清德下週邀五院啟動「院際協調」　王鴻薇：別說一套做一套

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府發言人郭雅慧今（7日）表示，總統賴清德預定在10日下午3點，啟動「院際協調權」，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。對此，國民黨團書記長王鴻薇表示，賴清德真有意促進朝野合作，應該展現誠意，不是一邊強調和解，一邊放任柯建銘喊打喊殺，樂見朝野和諧共商大事，但不要說一套做一套。

郭雅慧強調，總統身為國家元首，深刻感受國人對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的殷切期盼，因此，在農曆年節期間，總統即責成潘孟安秘書長縝密聯繫安排，希望透過國政會商，以人民福祉為優先，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，讓國政順利推動，讓國家持續前進。

針對賴清德將邀五院院長在總統府會商國政，王鴻薇說，賴清德上任後一直操作朝野對立，日前因朝野組團赴美請過喝咖啡，現在又找五院茶敘，營造總統願與朝野和諧的氣氛。

王鴻薇奉勸賴清德，面對國際情勢變化，特別是美國總統川普關稅戰、半導體產業衝擊、國內重大民生法案，朝野應以國家利益為先，政黨競爭放一邊，共推重要政策。

王鴻薇呼籲，賴清德真有意促進朝野合作，應該展現誠意，不是一邊強調和解，一邊放任柯建銘喊打喊殺，她樂見朝野和諧共商大事，但不要說一套做一套。

憲法第 44 條規定，總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。

