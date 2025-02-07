碎屍魔冷血殺3女！大嫂好心房子借他住　反在屋中遭虐殺分屍

▲高雄碎屍殺人魔屋內涉殺3女，鄰居驚爆：深夜曾聽他在鋸東西。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚爆連續殺人碎屍案！警方在嫌犯張姓男子前鎮住家屋內採到3組不同的女性DNA型別，包含楠梓區的林姓婦人被殺後碎屍，另外還有失蹤多時的左營張姓婦人、張嫌的黃姓大嫂等人也證實遇害。據了解，張嫌過去跟兄嫂同住，哥哥過世後，嫂嫂將房子留給張嫌獨居，不料，去年12月中大嫂被通報失蹤，如今證實她已慘遭小叔殺害，而且疑似就在她借張嫌居住的房子裡被分屍。

據了解，綽號「台北仔」的張姓兇嫌常對外稱他是台北來的，過去當軍人時涉有強姦、搶奪和竊盜等前科，遭軍法判無期徒刑，後來假釋出獄後就與兄嫂同住，居住在哥哥名下的前鎮區公寓老家。

張嫌哥哥過世後，大嫂搬出去跟兒子同住，該處公寓則讓給張嫌居住。據附近鄰居指出，張嫌獨居已久，鮮少跟鄰居有所往來，也很少主動打招呼，但過去曾目擊他全身脫光「露鳥」在住家陽台吃飯。

▲高雄碎屍殺人魔屋內涉殺3女，鄰居爆：深夜曾聽他在鋸東西。（圖／記者賴文萱攝）

警方在張嫌屋內有採到3組不同的女性DNA型別，除了楠梓區的林姓婦人被殺後碎屍，另外還有左營的張姓婦人也遇害，其中第三組血跡也被證實是去年12月中被通報失蹤的張嫌大嫂。

前鎮區西山里里長陳天香表示，張嫌哥哥過世後，張嫌就一人獨居，不過，過去大嫂住在這裡時，跟大家互動良好。他並透露，張嫌3個月前曾因想申請補助來詢問過，當時互動還不錯，聽見他竟然涉嫌殺害多人相當意外。

附近鄰居則表示，先前在深夜11點多，曾聽過張嫌家中傳出疑似在鋸東西的聲音，如今想起來渾身雞皮疙瘩。目前張姓男子堅不吐實，被監視器拍到疑似丟包屍體的身影，卻以丟舊衣服為理由來企圖擾亂專案小組的偵辦方向。

高雄市政府警察局表示，對於張嫌針對年長婦女兇殘作案手段毫無人性、喪心病狂、令人髮指，警方將積極蒐集相關事證，不容其百般狡賴，務必將張嫌接受司法偵審，以淨化本市治安，給予市民安心的生活環境。