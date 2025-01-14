普濟燈會 1／24 閃耀登場　黃偉哲邀賞結合宗教與燈藝文化盛宴

▲一年一度的「府城普濟燈會」將於24日正式登場，屆時將透過「點燈儀式」點亮中西區普濟殿及周邊燈區多達1800顆由民眾親手彩繪的燈籠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的「府城普濟燈會」將於24日正式登場，燈會依循歲時祭典，於農曆12月25日「開廟門迎神」時舉行開幕典禮，屆時將透過「點燈儀式」點亮中西區普濟殿及周邊燈區多達1800顆由民眾親手彩繪的燈籠。

14日舉行活動前記者會，市長黃偉哲及議員沈震東、盧崑福、陳怡珍、許至椿、李啟維皆到場共襄盛舉，邀請民眾一起來體驗宗教信仰與燈藝結合的文化盛事。

市長黃偉哲表示，普濟燈會今年邁入第13屆，已成為「頂港有名聲，下港有出名」的臺南春節活動一大盛事，之前更登上日本東京鐵塔新年展示，不僅國內知名更揚名海外。普濟燈會由民間自行興辦，成功的展演也讓各地廟宇紛紛仿效，讓臺南燈會百花齊放，吸引人潮並振興地方經濟。未來市府也會協助燈會擴大辦理，讓活動更加發揚光大，成為台南城市品牌。

今年普濟燈會展期自1月24日至3月1日，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄，燈會以「光影再現．府城新象」為主題，結合普濟殿的歷史風貌與現代藝術創意，預計吸引超過 30 萬人次參與。主燈展出來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品，由南海醫事檢驗所贊助支持及台南市台日文化友好交流基金會協助。此外，燈會在國際燈藝交流區設置「日本宮城•仙台ランタンエリア燈籠區」，展出日本民眾創作的花燈彩繪作品，深化臺日文化交流，進一步展現台灣燈藝與地方文化的魅力，提升台南的國際知名度。

活動由百年歷史的振聲社南管樂團帶來經典南管音樂演出，重現普濟殿廟埕的古早音樂氛圍，並邀請蘇俊穎掌中木偶劇團演出，融合傳統文化與現代藝術，為市民與旅客帶來一場文化盛宴。

而今年「2025台南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽頒獎典禮」，有來自台南市的友誼城市，位於日本宮城縣之仙台市的200 件作品加入，台南榮美金鬱金香酒店為鼓勵來自日本朋友也別加碼增設了三個特別獎以茲鼓勵。

蛇年剪紙巷燈籠展則以台灣原住民文化為主題，呈現動物傳說與自然意象，邀請105位長輩與孩童共同創作，展現原住民文化之美。此外燈會在 3 月結束後，移至海安路展開「燈籠隧道」展覽，經由禳災祈安福醮與王醮科儀活動，讓民眾看到台灣文化之美，從而更加了解這片土地。