獨／信眾聲援老師不收錢　檢警搜王薀工作室查扣逾2千萬現金



▲精舍命案知名佛學作家王薀首度在鏡頭前曝光 。（圖／記者劉昌松攝）



記者張君豪／台北報導

知名佛教文學作家王薀日前涉入徐姓女信徒遭管教圍毆凌虐致死命案引發外界譁然，涉嫌運屍的吳姓住持及李姓、姜姓信徒在農曆年前交保；外界預測部分涉案信眾供詞已經證實本名王江鎮的王薀也在命案現場，且教唆信徒動手毆打不服管教的被害人釀生悲劇，全案進入收網階段。有不少信徒到王薀粉專聲援，並有專人刪除對王老師的不當言論。

甚至信徒強調是接觸王老師後人生找到目標「而且王老師沒收我一分錢」但據了解，北市警方出動特勤隊員荷槍實彈到王薀位於復興南路二段的豪華工作室搜索時，在屋內搜出逾2千萬元現鈔，檢警懷疑是王薀收取信徒的鉅額供養，相對信徒堅稱「王老師不收錢」言論格外諷刺。





▲精舍運屍案北市特警前往王薀住家逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

《東森新媒體ETtoday》農曆年期間接觸到王薀信徒，信徒表示信眾同修仍相當堅信王老師清白，教徒認為是王老師的敵人刻意設局報復；信徒間對王老師充滿信心，有不少信徒認為王薀有神通、是大修行者、能一眼看出自己內心的想法並指引修行方向，所以對王老師法教充滿信心，也甘願捐金錢或擔任組織的義工，迄今並不認為是被王老師欺騙、認為外界及媒體報導都是污衊王老師，並醞釀在年後發出聲明並對不當言論提告。

數年前新冠肺炎疫情期間、新興宗教「五教共主」綽號少龍的徐浩城打著聽他唱歌能治癒肺炎，開設「華興靈修中心」並性侵性騷女教徒，檢警在他家中搜出逾8千萬元現鈔，少龍名下有逾數十億元財產；少龍與王薀手法類似，都是宣稱修持、唱歌錄唱片宣傳、以不當手法侵害女信眾…檢警感嘆民眾希冀在宗教信仰上取得寧靜，卻往往陷入邪教陷阱。

但王薀女信徒遭圍毆虐殺是事實，根據檢警拘提傳喚在場人等確認王薀在命案當下確實有教唆信眾對女信徒動手管教的證據，檢警甚至懷疑，該宗教團體動手管教信眾並非首例，相信年節過後會持續調查，直到案件水落石出，還給被害人一個公道。

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