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重案回顧／邪教借竅驅魔！她全身瘀青吐白沫亡　6幹部竟全無罪

▲▼ 台中大里游女暴斃亡，隔夜室友打包開溜。（圖／民眾提供）

▲台中大里游女全身瘀青暴斃亡，隔夜室友許女、詹女打包開溜。（圖／民眾提供）

記者吳佩蓁／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子，2023年6月5日被發現全身瘀青陳屍家中，遺體旁還有支拍痧板。檢警追查發現，死者疑似遭「中華白陽四貴靈寶聖道會」的6名女幹部，持拍痧板活活打死，且其中3人4年前才因涉嫌在廣西南寧道場踩死女信徒遭起訴。不過，案經台中地院審理後，認為證據不足，判處6人無罪，讓家屬求償無門。

檢警調查發現，死者游女是「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，她因篤信宗教，生前專程從新北老家搬到台中大里，在五金賣場擔任收銀打工，家屬擔心她走火入魔，曾多次勸戒勿迷信，但游女都聽不進去。

▲「借竅驅魔」翻版！大里命案「香客大樓」外觀曝（圖／民眾提供）

▲死者游女與「總道師」余女等人同住「香客大樓」（圖／民眾提供）

2022年游女及2名室友許女、詹女搬進「聖母」林欣月名下的老公寓，3人均是該會信徒，起初3人感情不錯，經常同進同出，隔年5月底「總道師」余女、林姓雙胞胎姊妹、許姓女子等4名幹部為了分工籌劃宗教活動，也陸續搬進該公寓同住。

期間，游女擔任「堂主道才」，負責道場文宣製作、執禮及採買道場所需物品及膳食，「總道師」余女等6名幹部不滿游女負責規劃的宗教活動進度落後，從6月初開始持續以徒手或拍痧板對游女施暴，導致游女臉部、四肢、臀部嚴重瘀青，最終因橫紋肌溶解症昏迷。

6月5日凌晨余女等人發現游女失去意識倒地、口吐白沫，但余女等人因先前涉嫌傷害致死案尚在審理中，擔心又遭到司法調查，不僅沒將游女送醫，還把她身上沾有血跡的衣服換去，再將她抱回房間反鎖。

事後余女、林姓雙胞胎、許女等4名幹部先後逃離現場，只留下游的室友許、詹在現場處理善後，為了掩蓋犯行，2人先將沾有游女血跡的衣褲載到舊衣回收箱丟棄，再以游女叫不醒為由，找來不知情的鎖匠開門，並通報119到場協助送醫，游女到院時已無呼吸，最終仍因傷重不治。

▲▼台中暴斃女死因成謎，檢警朝拍痧解熱？驅魔祛病？聖母指使？3個方向偵辦。（圖／民眾提供，下同）

▲幹部余女、詹女、一對林姓雙胞胎姐妹花以及2名許姓女子等，涉嫌持拍痧板打死游姓女信徒，一審宣判無罪。（圖／民眾提供）

台中地院審理時，余女等6人均否認犯行，辯稱當時游女因中暑身體不適，游女要求他們持拍痧棒幫她拍打、協助理療，且直到最後一刻他們都拼盡全力在急救游女並未遺棄她。另林欣月堅稱自己將房子「奉獻」給游女等人使用，並沒有和她們聯繫。

法官審理認為，游女平時就會使用俗稱「健康神掌」的綠色拍痧板，對自己身體進行理療、拍打，也會請他人協助；無法排除是死者主動要求協助理療、拍打，且被告6人與被害人相識多年，大多年紀相仿，平常互動如姊妹般，並無嫌隙、不合，並無充足證據顯示被告6人有對死者心生不滿，而想出手教訓，依刑事訴訟法無罪推定、嚴格證明之證據法則，不能以臆測方式認定被告等人構成犯罪，因此將6人全部判決無罪。

此外，游女父母在刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，但因刑事判決諭知無罪，判決駁回其訴。可上訴。

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