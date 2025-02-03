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碧潭堰啟用第2年！香魚與毛蟹重返新店溪　新北生態復甦現曙光

▲碧潭堰啟用第2年 香魚與毛蟹重返新店溪。（圖／新北市水利局提供）

▲2025年碧潭堰邁入啟用的第2年，魚道的妥善維護管理，讓人們可駐足於新店溪貼近、感受溪水正藍且綠意盎然的自然饗宴。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在時隔近3年的時間，猶記得2022年5月碧潭堰施工階段大規模現身的小毛蟹溯游的景象，2025年的到來也是碧潭堰邁入啟用的第2年，冷冽新店溪水喚醒了香魚與毛蟹的到來。新北市水利局長宋德仁指出，儘管2023年香魚的數量因降雨減少和溪水溫度升高而有所下降，但經過颱風豪雨的洗禮及魚道的妥善維護，香魚已能在寒流來襲時逆流上溯，尋找合適的河段產卵。

水利局長宋德仁表示，碧潭堰生態監測結果顯示，香魚的數量比起2023年要少許多，推測原因可能與春夏之際降雨較少，及溪水溫度較高，導致魚類的生長狀況不甚理想，但經過去年夏季2次颱風豪雨的洗禮後，加上魚道的妥善維護管理，足以讓生長在下游的香魚趁著今年初寒流來襲之際，逆流經過魚道上溯去尋找合適的河段產卵，從水下攝影機影像的香魚身影來看，相信只要有好的水域環境，今年的香魚數量將再現往日風采。

▲碧潭堰啟用第2年 香魚與毛蟹重返新店溪。（圖／新北市水利局提供）

▲生長在下游的香魚趁著這次2025年初的寒流來襲之際，逆流經過魚道上溯去尋找合適的河段產卵。

生態調查團隊指出，新店溪的香魚群已集體上溯過碧潭堰，明顯成熟準備要去繁殖，反觀，毛蟹應驗了古人所言，冷風吹時毛蟹縮腳就往海邊洄游去產卵了，這次也是剛好遇到寒流來襲的這幾天，在魚道中觀察到特別多的毛蟹降海去，顯示魚道不僅僅可以提供魚類上溯洄游，也可以給毛蟹降海時一個安全的通路，證明碧潭堰魚道是一個成功的生物廊道。

宋德仁說，多年來全方位改善新店溪水域環境，歡迎大家在春暖時節可沿著新店溪自行車道及步道，悠遊於新店溪無圍牆概念的水漾博物館，再於端午前後一同尋找小毛蟹大軍的蹤跡，駐足在溪水正藍且綠意盎然的濱溪帶感受自然饗宴，共同守護新店溪的自然環境，讓環境保護意識廣傳與深化，我們的河川水環境生態一定會越來越美好。

▲碧潭堰啟用第2年 香魚與毛蟹重返新店溪。（圖／新北市水利局提供）

▲魚道中觀察到特別多的毛蟹降海去，證明碧潭堰魚道是一個成功的生物廊道。

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