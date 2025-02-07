小偷竟是「軟骨功高手」！鑽15公分大門間隙行竊　驚人影片曝光

▲小偷會軟骨功，從15公分寬門縫鑽入民宅，最終行竊得逞。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）迪維諾波利斯（Divinópolis）地區，在上月28日發生一起竊案，一名屋主報案指出，家中車庫被小偷光顧，偷走車上財物與兩輛電動腳踏車，但車庫大門卻沒有被破壞的痕跡，一度讓屋主感到疑惑。事後屋主調閱監視器才發現，原來小偷擁有軟骨功，直接鑽入寬度僅15公分的大門縫隙，最後成功鑽進車庫內行竊。

據巴西《G1》報導，該名屋主發現，家中車庫有被行竊的痕跡，車上部分財物被偷走，另外還有一輛電動腳踏車，以及一輛兒童腳踏車都被偷走。但讓屋主疑惑的是，車庫大門並沒有被破壞的痕跡，於是查看監視器，驚見一名男子竟然全身鑽進距離僅15公分的大門縫隙，施展軟骨功，最後更成功鑽進車庫內行竊。

監視器影片也可見，大門的縫隙相當窄，小偷一開始嘗試失敗，於是把上衣與鞋子全部脫掉，赤裸上身與赤腳鑽進洞。接著再憑藉軟骨功之術，小偷真的成功鑽入洞，進入車庫行竊得逞。

警方獲報後立刻展開調查，並在29日於一家旅館找到這名26歲小偷，並將其逮捕。嫌犯坦承，已將偷來的兩輛腳踏車脫手轉賣。另外警方也指出，嫌犯前科累累，有毒品販運、暴力攻擊、威脅及竊盜等多項前科。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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