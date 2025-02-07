罷洪孟楷團體控廟方阻連署　林沛祥嗆：無上限給你方便讓你隨便

▲立法委員林沛祥。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免活動持續進行，罷免立委洪孟楷團體指控，日前在淡水區竹圍橋頭福德宮連署時遭遇不當阻撓。對此，國民黨立委林沛祥批，公民團體應該要跟所有人互相尊重，但現在看到的是，只要是罷免團體、公民團體，就必須無上限給你方便，讓你隨便，這不是所謂的尊重。

對於公民團體指出連署被廟方阻撓，林沛祥指出，廟方針對此事件表示，當時是因為宮務人員去上廁所，才鎖廟門，不過卻引來罷團指控挺戒嚴、被高度關注，甚至還有里長說手機被監聽，要戴口罩、墨鏡上街，才不會被人臉辨識。

林沛祥批評，公民團體應該要跟所有人互相尊重，但現在看到的是，只要是罷免團體、公民團體，就必須無上限給你方便，讓你隨便，這不是所謂的尊重。公民團體應該要互相尊重，不管是罷免還是反罷免方。

林沛祥說，現在看到綠營支持者不但說要獲得、請求，甚至強制大家尊重他們外，有時候甚至直接戴墨鏡、口罩，但若沒有做虧心事，沒有霸凌別人又怕人知道，為何每次都要戴口罩墨鏡？

林沛祥諷，是因為你們是工讀生，還是單純知道自己在做見不得人的事情，所以大部分人戴口罩墨鏡上街頭？這是一件很可笑的事。

林沛祥強調，他從頭到尾反對罷免，因為他認為，現在罷免已經變成大規模政治霸凌，公民團體不是「公開支持民進黨」才是公民團體，公民團體也不該變成綠營紅衛兵，這對中華民國民主法治是最大的污衊。

