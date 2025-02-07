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12m卡比獸降落桃園2025台灣燈會　限定寶可夢提燈領取方式曝光

▲▼台灣燈會,光聚千塘串桃園,桃園市政府。（圖／桃園市政府提供）

▲《驚見！塘緣卡比獸！》為首次台灣燈會與寶可夢合作作品，在青塘園展出12公尺巨型卡比獸，呈現卡比獸愜意休憩的模樣。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

2025台灣燈會在桃園熱鬧開跑！今年燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，規劃雙展區，包含A18高鐵站「主燈展演場」及A19桃園體育園區站「光的遊戲場」兩大展區，布展面積20公頃、超過300件作品，帶給民眾不一樣的賞燈體驗。

除了主燈展演場18公尺高的科技感主燈「無限樂園」，今年燈會更首次與人氣IP「Pokémon寶可夢」合作，在青塘園打造12公尺的巨型卡比獸與6公尺高的皮卡丘燈飾，還有限定的寶可夢主題小提燈、台灣燈會在桃園紀念特典卡，寶可夢迷千萬別錯過。

燈會雙展區　打造桃園奇幻親子城

2025台灣燈會睽違9年重返桃園，2/12-2/23再次於青埔地區盛大舉辦，運用桃園當地特色埤塘，結合燈光藝術和創新科技，打造極具親子體驗性的光影盛宴。展區分為桃園捷運A18高鐵桃園站前廣場的「主燈展演場」，以及A19桃園體育園區站周邊的「光的遊戲場」，主燈展演場以棒球場為概念展現在地文化，光的遊戲場則著重親子互動，透過燈藝訴說在地故事。

▲▼台灣燈會,光聚千塘串桃園,桃園市政府。（圖／桃園市政府提供）

▲「活力發光站」燈區以海洋、棒球運動、親子為核心主題，設有《光耀之球》主題秀等燈光藝術與互動裝置。

「光的遊戲場」2/7起搶先試營運，規劃「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」、「福光滿意讚」等5大主題燈區，包含青塘園、樂天桃園棒球場、世客博轉運站等地，結合創意裝置與互動科技，打造充滿童趣的體驗空間。最受矚目的莫過於「光臨千塘國」燈區，這裡不僅有全台最大的卡比獸，還有超萌的皮卡丘陪你拍照打卡！而位於樂天棒球場的「活力發光站」，將桃園深刻的棒球熱忱與海洋的特色相結合；「青春光劇場」以跳跳跳馬戲團迎賓，讓人彷彿蒞臨馬戲世界一般，充滿著驚喜、繽紛與歡樂；「城市聚光燈」打造以家為開端的移動城堡，展現桃園多元薈萃的族群特性；「福光滿意讚」為宗教祈福燈區，展出13家不同宗教團體燈組，共同為國家祈福。

▲▼台灣燈會,光聚千塘串桃園,桃園市政府。（圖／桃園市政府提供）

▲2025台灣燈會主燈「無限樂園」模擬圖。

「主燈展演場」運用棒球場動線作為整體造型配置，包含主燈─無限樂園、傳統副燈─福耀蛟龍、現代副燈─航向守護，以及「喜心與境」、「聚光島嶼」、「全球燈匯」、「科技創潮」、「永續台灣」、「匠藝之星」等6大特色燈區。主燈將於2/12 元宵節 19:00正式點燈，發揚台灣燈會之美。18公尺高智慧主燈「無限樂園」，由知名藝術家李明道老師（AKIBO）操刀設計與製作，採用現代抽象無限符號造型，結合球體及幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象，燈會期間18時至21時30分，每30分鐘展演一場。

▲▼台灣燈會,光聚千塘串桃園,桃園市政府。（圖／桃園市政府提供）

▲2025台灣燈會在桃園，以「光聚千塘串桃園」為主題打造光影盛宴。

▲▼台灣燈會,光聚千塘串桃園,桃園市政府。（圖／桃園市政府提供）

▲2025台灣燈會重回桃園舉辦，張善政市長邀請國人2月23日前來看燈會、遊桃園、吃美食，從早玩到晚，感受桃園無限精彩。

此外，每年燈會最受小朋友期待的小提燈，因應本年生肖動物為「蛇」，以「靈活多變的玩具蛇」為設計核心，因蛇在生肖中排名第六，取其諧音「蹓」命名為「蹓蹓蛇」，寄寓民眾能多外出溜躂走逛的美意，外型由7段式可動結構組成，可依個人喜好組裝成0至9數字或不同造型。

▲▼台灣燈會,光聚千塘串桃園,桃園市政府。（圖／桃園市政府提供）

▲2025桃園燈會小提燈「蹓蹓蛇」。

2025台灣燈會在桃園活動資訊

主燈展演場

以「宜居友好之樂、永續國際之善、頂尖創新之聚」三大理念規劃，結合工藝、竹藝、互動科技及傳統技藝，設有1主燈、2副燈，以及6大燈區。

►地點：桃園機場捷運 A18高鐵桃園站
►展期：2/12（三）～2/23（日）

光的遊戲場

以親子、遊戲為主題，打造趣味十足的5大燈區，與國際知名IP、日本人氣Pokémon寶可夢合作，延伸百變奇幻的童趣幻想。

►地點：桃園機場捷運 A19桃園體育園區站
►展期：
⓵2/7（五）～2/11（二）試營運
⓶2/12（三）～2/23（日）正式登場

小提燈領取資訊
►領取方式：每人限領1盞
►領取時間：2/12（三）～2/23（日）每日15:00開始至發完為止
►領取地點：
⓵A18主燈展演場：高鐵南路一段、青埔路一段路口（三角綠地）
⓶A19光的遊戲場：洽溪路與領航北路一段路口（洽溪路上）

更多2025台灣燈會在桃園資訊請查看官網│https://2025taiwanlanternfestival.org/

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