配合台灣燈會重返桃園　台鐵加開41列車

▲配合台灣燈會，台鐵加開加班車。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

睽違9年，「2025台灣燈會」重返桃園，2月12日至2月23日登場，今(7日)起試營運，為疏運賞燈旅客，台鐵公司規劃加開41列車，台鐵今也公布加班車時刻表。

台鐵公司表示，配合「2025台灣燈會在桃園」活動，為服務賞燈旅客，台鐵將於2月15至17日、2月22至24日共6日，加開區間車和區間快車共41列次。其中區間快車行駛板橋到新竹間，行車時間僅43分鐘。

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▲台鐵配合台灣燈會加班車時刻表。（圖／台鐵公司提供）

每年台灣燈藝節慶盛會「台灣燈會」，時隔9年重返桃園主辦，今年「2025台灣燈會在桃園」以「光聚千塘串桃園」為主題，2月7日起試營運，燈會將舉辦至2月23日，打造雙展區。台灣燈會除2月11日贈燈日、2月12日開幕式及2月23日閉幕式有精彩演出外，另於2月13日至2月22日以「一日一主秀」節目。

台灣燈會以「光聚千塘串桃園」主題，規劃「主燈展演場」與「光的遊戲場」兩大展區，其中「主燈展演區」以高規格燈光藝術和科技創新，帶來震撼視覺盛宴；「光的遊戲場」則為親子打造，以互動體驗為核心，規劃包含「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」、「福光滿意讚」等5大主題燈區，營造童趣氛圍，讓孩子們在光影中探索。