可愛爆擊！「快樂桃子號」AI互動彩繪捷運開箱　萌寵水蜜桃表情太Ｑ掀打卡潮

▲交通觀光署長周永暉與桃園市政府副市長蘇俊賓、桃園大眾捷運公司董事長沈志藏與地方議員、立委等貴賓到場一同開箱「快樂桃子號」的可愛面貌！（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

2025台灣燈會將於2/12桃園展開，為了吸引國內外旅客到訪，桃園捷運再添新亮點！繼上週微笑冠軍號彩繪列車啟動後，交通部觀光署攜手桃園市政府、桃園大眾捷運公司聯手打造AI彩繪捷運「快樂桃子號」於1/20宣布啟程，吸引眾多貴賓出席，交通觀光署長周永暉與桃園市政府副市長蘇俊賓、桃園大眾捷運公司董事長沈志藏與地方議員、立委等貴賓到場一同開箱「快樂桃子號」的可愛面貌！為迎接這場視覺盛宴，現場更安排了樂天桃園啦啦隊帶來充滿活力的表演，點燃全場氛圍！

▲桃園市政府副市長蘇俊賓感謝團隊們的努力打造出像遊樂園般有趣又好玩的燈會，並呼籲大家一同來桃園參加燈會。

睽違9年，2025台灣燈會將於2/7~2/23重返桃園，活動以「光聚千塘串桃園」為主題，結合燈藝與自然水景，打造結合文化與科技的光影盛宴，桃園市政府副市長蘇俊賓表示，「這次的主題中的千塘指得是水圳，今年剛好是桃園大圳100週年，所以今年台灣燈節辦在桃園非常適合，很感謝團隊們的努力打造出像遊樂園般有趣又好玩的燈會，快樂桃子號就像是全世界最大的遊園列車，相當吸睛」，燈會有許多亮點，最大的亮點是主展區設於A19桃園體育園區站，以世界客家博覽會場館為基礎，延伸至青塘園、樂天桃園棒球場及周邊區域，規模達20公頃，主燈「無限樂園」與聯名寶可夢巨型「卡比獸」、「皮卡丘」將掀起一波萌趣熱潮，讓全家老少都能共享視覺盛宴。

▲桃捷「快樂桃子號」彩繪列車超吸睛！

今年想要最酷炫的到場賞燈，搭上台鐵「微笑冠軍號」和桃捷「快樂桃子號」彩繪列車，一秒化身藝術列車的主角，超吸睛的彩繪車廂，根本就是移動的藝術展覽，掃描車廂QR Code，還能跟「時空之塔」互動，生成你的專屬AI影像，炫爆朋友圈！

▲交通部觀光署署長周永暉介紹「快樂桃子號」成為桃園燈會的重要亮點之一。

今年台灣燈會在桃園捷運A18、A19站舉行，桃園捷運是造訪最便利的交通工具，桃捷沿線又有Xpark水族館、桃園酒廠、青塘園、樂天棒球場等景點，非常適合搭程「快樂桃子號」來一趟賞燈桃園一日遊，交通部觀光署署長周永暉感謝設計師李明道與團隊的努力，讓「快樂桃子號」成為桃園燈會的重要亮點，交通部觀光署署長周永暉表示，這次捷運彩繪列車以「Happy Peach」為主題，結合桃園拉拉山的水蜜桃象徵活力，並融入棒球場元素，將燈會主燈區與桃園捷運A18、A19串聯，主燈設計以投手板為中心，巧妙呼應U12少棒奪冠，展現多元文化與創意設計，不只燈會現場趣味亮點滿滿，快樂桃子號同時也是座藝術移動平台，結合AI科技，旅客搭乘時可以透過打卡生成專屬影像，即時投影於位於牛棚位置的燈會主燈區，成為展演的一部分，周署長邀請全台民眾與國際旅客一起來參與這場視覺與科技交融的藝術盛宴！

▲邀請多位樂天女孩繪製個是桃子臉譜表情，並放在「快樂桃子號」上。

粉嫩設計的彩繪列車是由設計師李明道經手打造，以「Happy Peach」為主題，列車設計靈感來自桃園拉拉山的水蜜桃，象徵年輕活力與青春城市，並結合棒球場的燈會場地特色，傳遞直球對決般的快樂能量，並邀請桃園市長、副市長、多位樂天女孩繪製個是桃子臉譜表情，呈現出快樂滿載的氛圍；列車座位部分則設計成季節車廂，分別展現春夏秋冬的風貌，搭配圖像與裝置藝術，讓搭乘旅客穿越季節旅程，另結合AI科技，旅客可透過車廂內QR Code，運用AI生成個人影像，投射至燈會現場「時空之塔」裝置，參與互動還能獲得專屬NFT作為紀念！

▲桃園市政府與交通部觀光署攜手邀請全台民眾以及國際旅客，利用大眾運輸參與這場年度盛會。

2025台灣燈會將於2/7~2/23在桃園盛大展開！不僅展現燈藝之美，更結合文化、科技與桃園在地特色，透過主燈「無限樂園」與聯名寶可夢「卡比獸」、「皮卡丘」等亮點吸引全家參與，此外，彩繪列車「快樂桃子號」作為移動藝術平台，結合AI互動，讓旅客參與燈會成為創意的一部分，桃園市政府與交通部觀光署攜手邀請全台民眾以及國際旅客，利用大眾運輸參與這場年度盛會，在燈會中留下專屬足跡，來一趟藝術與文化交織的奇幻旅程！

▲「快樂桃子號」「Happy Peach」為主題，結合AI科技，旅客搭乘時可以透過打卡生成專屬影像，投影於燈會主燈區。